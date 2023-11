Überbewertung ist greifbar

Im Zuge des Preiskriegs erreichte die operative Marge von Tesla im dritten Quartal nur noch 7,6 Prozent - ein deutlicher Rückgang gegenüber dem Vorjahr (17,2 Prozent) und dem vorangegangenen Quartal (9,2 Prozent). Damit nicht genug: In puncto Marge ist Tesla nun sogar hinter Mercedes und BMW zurückgefallen.Angesichts dessen ist schwer begreiflich, warum die Amerikaner etwa zehn Mal so hoch bewertet sind wie die deutschen Konzerne.

