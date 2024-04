Über 200 Künstlerinnen und Künstler positionieren sich gegen KI in der Musikindustrie

Für Kreative bedeutet Künstliche Intelligenz (KI) auch eine Bedrohung. Nun haben sich über 200 Künstlerinnen und Künstler in einem offenen Brief gegen KI in der Musikindustrie positioniert. Prominente Musikerinnen und Musiker wie Billie Eilish, Nicki Minaj, Stevie Wonder oder Katy Perry setzten laut Artist Rights Alliance (ARA) ihre Unterschrift unter das Statement. Auch Peter Frampton, Smokey Robinson, R.E.M.

, Jon Bon Jovi und Pearl Jam zählten laut übereinstimmenden Medienberichten zu den Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern. „Wenn KI unverantwortlich eingesetzt wird, stellt sie eine enorme Bedrohung für den Schutz unserer Privatsphäre, unserer Identität, unserer Musik und unseres Lebensunterhalts dar“, heißt es in dem Schreiben. Zuletzt wurde Künstliche Intelligenz von einigen Plattformen und Entwicklern genutzt, um Kreativität zu sabotieren, lautet der Vorwur

