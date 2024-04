U21-Nationalspieler Woltemade verlässt Werder Bremen

U21-Nationalspieler Nick Woltemade wird Fußball-Bundesligist Werder Bremen verlassen. Der Stürmer war in der vergangenen Saison an den Drittligisten SV Elversberg ausgeliehen und möchte nun eine neue sportliche Herausforderung annehmen.

Medienberichten zufolge befindet sich der VfB Stuttgart in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem 22-Jährigen. Woltemade spielt seit 2010 für Werder und möchte sich bei den Fans und dem Verein für die langjährige Unterstützung bedanken.

