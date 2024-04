Tyrann Mathieu äußert sich zu Bijan Robinson und kritisiert die Falcons

Saints-Safety Tyrann Mathieu hat sich lobend über Atlantas Running Back Bijan Robinson geäußert. Zugleich übte er aber auch Kritik an den Falcons. Zweimal pro Saison stehen sich die Atlanta Falcons und die New Orleans Saints gegenüber. Seit 2023 auf Seiten der Falcons mit dabei: Bijan Robinson. In seiner Debütsaison sorgte der Running Back direkt für Furore und sammelte 1.463 Total Yards sowie acht Touchdowns.

Bei Tyrann Mathieu, als Saints-Safety einer der Gegenspieler Robinsons, hat das mächtig Eindruck hinterlassen.Allerdings sparte der"Honey Badger" auch nicht mit Kritik an dem Division-Rivalen:"Ich denke, sie haben ihn letztes Jahr nicht so gut eingesetzt, wie es möglich gewesen wäre. Aber Mann, er wird gut sein. Er wird sehr gut sein." Tatsächlich steht Mathieu mit seiner Meinung nicht alleine da. In der NFL-Landschaft wurden im Laufe der Regular Season die Stimmen lauter, die mehr Touches für Robinson forderte

