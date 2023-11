Twitter-Nachfolger X verliert große Werbekunden wegen rechtsradikaler Inhalte

Dem Twitter-Nachfolger X laufen die großen Werbekunden wie Apple und Paramount in Scharen davon. Auslöser war, dass IBM neben seinen Anzeigen bei X rechtsradikale Inhalte entdeckt hatte. Elon Musk kündigte eine Klage an.Die Plattform X hat ein zunehmendes Problem mit zahlungskräftigen Werbekunden wie IBM und Apple. Elon Musk kündigte juristische Schritte an. Die Plattform X hat ein zunehmendes Problem mit zahlungskräftigen Werbekunden wie IBM und Apple.

Elon Musk kündigte juristische Schritte an.Ein doppelter Eklat um Antisemitismus und Nazi-Inhalte bei Elon Musks Twitter-Nachfolger X treibt immer mehr große Werbekunden in die Flucht. Medienberichten zufolge stoppten unter anderem Apple, Disney, Paramount und der Warner-Konzern die Werbung bei X. Mehrere Unternehmen äußerten sich am Wochenende nicht offiziell dazu, das Filmstudio Lionsgate bestätigte aber, dass Anzeigen auf der Plattform ausgesetzt wurden. Zuvor pausierte schon der Computerkonzern IBM seine Werbung. Der"New York Times" zufolge wollte der Konzern dort in diesem Quartal 1 Mill. Dollar ausgebe





boersenzeitung » / 🏆 71. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Elon Musks Twitter-Nachfolger X verliert große Werbekunden wegen Antisemitismus und Nazi-InhaltenEin doppelter Eklat um Antisemitismus und Nazi-Inhalte bei Elon Musks Twitter-Nachfolger X treibt immer mehr große Werbekunden in die Flucht. Medienberichten zufolge stoppten am Freitag unter anderem Apple, Disney, Paramount und der Warner-Konzern die Werbung bei X.

Herkunft: Horizont - 🏆 86. / 22,68 Weiterlesen »

Neue Funktionen: Twitter-Nachfolger X führt Sprach- und Video-Anrufe einSan Francisco - Elon Musk macht mit Sprach- und Videoanrufen über seine Online-Plattform X (ehemals Twitter) einen Schritt zur von ihm versprochenen

Herkunft: sternde - 🏆 42. / 28,125 Weiterlesen »

Twitter-Nachfolger X führt Sprach- und Video-Anrufe einElon Musk hat große Pläne für seine Online-Plattform X und setzt dabei auch auf neue Funktionen.

Herkunft: mz_de - 🏆 95. / 22,5 Weiterlesen »

Twitter-Nachfolger X führt Sprach- und Video-Anrufe einElon Musk hat große Pläne für seine Online-Plattform X und setzt dabei auch auf neue Funktionen.

Herkunft: nwnews - 🏆 122. / 20,16 Weiterlesen »

Twitter-Nachfolger X führt Sprach- und Video-Anrufe einElon Musk hat große Pläne für seine Online-Plattform X und setzt dabei auch auf neue Funktionen.

Herkunft: morgenpost - 🏆 28. / 60,984 Weiterlesen »

Twitter-Nachfolger X führt Sprach- und Video-Anrufe einElon Musk hat große Pläne für seine Online-Plattform X und setzt dabei auch auf neue Funktionen.

Herkunft: weserkurier - 🏆 22. / 61,6 Weiterlesen »