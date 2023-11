Twitch-Streamer überträgt die LoL Worlds 2023 in Deutschland

läuft gerade die Weltmeisterschaft 2023: In Deutschland liegen die Übertragungsrechte eigentlich bei Summoner’s Inn, dem Kanal der Berliner E-Sport-Firma Freaks4U Gaming. Doch ein Twitch-Streamer läuft ihnen 2023 den Rang ab. Pikant: Tolkin hat bis 2022 für genau die Firma gearbeitet, mit der er nun um Zuschauer konkurriert.Die Weltmeisterschaften sind das Highlight in einem LoL-Jahr, hier sind Spitzenwerte bei den Zuschauerzahlen zu erwarten

. Aber man darf nicht einfach so die Spiele der Profis auf Twitch zeigen. Die Spiele der LoL Worlds werden eigentlich auf jenen offiziellen Twitch-Kanälen übertragen, an die Riot die Rechte vergeben hat. Das ist je nach Land und Sprache verschieden: Auf Englisch ist das Riot Games selbst, in Japan etwa Riot Games Japan, in Frankreich OTP, in Spanien LVP Spain (via In Deutschland ist es Summoner’s Inn, der Kanal von Freaks4U, die in Kooperation mit Riot Games die deutsche Regionalliga „Prime League“ ausrichten Aber 2023 hat in Deutschland auch der Twitch-Streamer Niklot „Tolkin“ Stüber (25) die Möglichkeit, als einziger offizieller deutscher Co-Streamer, die Spiele der LoL Worlds zu übertragenSpieler-Typen, die man auf jeder Party trifft – Welcher davon seid ihr? Steam: Neues Spiel zu League of Legends lässt euch die Zeit mit Ekko manipulieren – Fans freuen sich: „Ich werde weine

:

MEİNMMO: LoL Worlds 2023: Der Messias aus Korea scheidet überraschend aus, weil ein König im Jungle aufdrehtDie Worlds 2023 erlebt erneut eine Überraschung: Favorit Gen G, das stärkste Team aus Südkorea, scheidet schon früh aus.

