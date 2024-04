Twitch-Streamer Trymacs ärgert sich über Bilder in Privat-Club

Der Twitch - Streamer Trymacs ärgert sich über einen Privat-Club , bei dem er und andere deutsche Twitch - Streamer nach einem Event von Red Bull feiern waren. Denn dort sind Bilder entstanden, die er eigentlich vermeiden wollte, um jugendliche Zuschauer zu schützen. Noch mehr Ärger als er haben aber die Content-Creators Rewindside und Julia Beautix .

17-Jähriger wird aus Fortnite gebannt, weint vor 20 Millionen Menschen, nutzt es für seine YouTube-Karriere In Zukunft werde er sich von solchen Events fernhalten und nur noch mit seiner Fußball-Mannschaft alleine feiern. Auch der Streamer Rewinside hatte auf den Club geschimpft. Dort sei auf einer Privatpartei ohne ihr Einverständnis mit einem Teleobjektiv gefilmt worden und die Bilder seien dann veröffentlicht worden.Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer

