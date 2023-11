Twitch-Streamer TANZVERBOT gesteht Geldverschwendung

Der erfolgreiche deutsche Twitch-Streamer Killian „TANZVERBOT“ Heinrich (26) hat sich in einem Video an seine Fans gewandt. Trotz seiner erfolgreichen Karriere auf Twitch und YouTube habe er in den letzten anderthalb Jahren beim Versuch, mit reichen Bekannten mitzuhalten, all sein Geld verprasst. Wegen Steuerschulden sei er nun pleite und schäme sich.), er habe vor etwa 18 Monaten angefangen in „wohlhabenden Kreisen“ zu verkehren und sei darüber der Kaufsucht verfallen.

Er fing plötzlich an, sich bis zu 5-mal in der Wochen Markenkleidung zu kaufen, etwa T-Shirts der Marke “Balenciaga” für 400 €. Damit habe er versucht, seine Minderwertigkeitskomplexe zu kompensieren. Dabei kaufte er die Shirts extra eine Nummer kleiner, weil er vorhatte, Gewicht zu verlieren, habe seitdem aber 6 Kilogramm draufgepackt. Er habe in „1.000 € die Nacht“-Hotels übernachtet, habe bei Einladungen seiner Bekannten nie „Nein“ sagen können, denn das sei ihm zu peinlich gewesen

MEİNMMO: Twitch: Unge zeigt nach einem halben Jahr wieder sein Gesicht: „Ich brauchte etwas Abstand von dem Fame“Der Twitch - Streamer Simon „Unge“ Wiefels (33) meldet sich nach fast sechsmonatiger Abwesenheit zurück. Schon bald sollen neue Streams und YouTube-Videos folgen.

NWNEWS: Muslija wahrt die Minimalchance, seine Paderborner Teamkollegen haben freiIn unseren neuesten SCP-Splittern geht es um Florent Muslijas Auftritt im Nationaltrikot, die Pläne für die Länderspielpause und das jüngste Punktspiel der U21.

EXPRESS24: 'NDR Talk Show': Dr. Johannes Wimmer beendet seine TV-'Sprechstunde'Das war's mit der „Sprechstunde“ von Dr. Johannes Wimmer im deutschen Fernsehen: Der Fernseharzt zieht einen Schlussstrich als Moderator der „NDR Talk Show“.

FN_NACHRİCHTEN: Bitcoin News: Krypto-Milliardär Arthur Hayes verrät seine Pläne für BTC und CoDer US-amerikanische Milliardär Arthur Hayes ist nicht nur als Co-Founder und ehemaliger CEO der Kryptobörse BitMEX bekannt, sondern gilt auch als jüngster afroamerikanischer Krypto-Milliardär der Welt.

FN_NACHRİCHTEN: CGTN: Personenzentrierter Ansatz: China setzt seine Bemühungen für verstärkten Katastrophenschutz fortPeking (ots/PRNewswire) - China gab bekannt, dass es weiterhin einen personenzentrierten Ansatz verfolgen und Fortschritte bei der Verbesserung von Katastrophenschutz, -eindämmung und -hilfe beschleunigen

EXPRESS24: 'Falls du Langeweile hast': Joko Winterscheidt lädt Stefan Raab in seine Show ein„Ich bin nicht dumm! Ich bin offiziell nicht dumm!“ Große Genugtuung für den stark formverbesserten Matthias Schweighöfer bei „Wer stiehlt mir die Show?“. Formaterfinder Joko Winterscheid träumte dennoch von einem ganz anderen Kandidatenkaliber.

