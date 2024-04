TV-Star Anja Schüte trauert um ihre Mutter

Ihr Herz ist gebrochen … TV-Star Anja Schüte (59) trauert um ihre Mutter . Die Schauspielerin am Samstag zu BILD: „Meine geliebte Mutter ist nach langer, schwerer Krankheit friedlich eingeschlafen. (…) Es sind in die schwersten Stunden unseres Lebens.“ BILD weiß: Schüte weilte seit einiger Zeit an der Seite ihrer kranken Mama, die in einem Pflegeheim lebte, die besorgte Tochter wohnte während dieser Zeit in ihrem Elterhaus.

Schon im letzten Sommer hatte sich Anja Schüte liebevoll um die Mutter gekümmert, war deshalb zu ihr gereist. Eigentlich lebt die gebürtige Hamburgerin, die mit einem norwegischen Reeder verheiratet ist, in Oslo. Für den TV-Star ist es die zweite Ehe. Mit TV-Serien wie „Die Wicherts von nebenan“ wurde Anja Schüte (l.) schon in jungen Jahren zum TV-StarAuch für ihren Sohn Hendrik ist es ein schwerer Verlust. Der 32-Jährige stammt aus Anja Schütes Ehe mit Sänger1990 heirateten Anja Schüte und Schlager-Ikone Roland Kaiser. Die Ehe hielt bis 199

Anja Schüte Mutter Tod TV-Star Verlust

BILD / 🏆 82. in DE

