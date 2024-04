TV-Serie „Manifest“ wird vorzeitig aus dem deutschen Free-TV genommen

Von „Lost“ über „The Leftovers“, „Game Of Thrones”, „The Expanse” und „Dark” bis „Mandalorian“ – Annemarie liebt Fantasy-, Mystery- und Sci-Fi-Serien. Auf Netflix lief die Sci-Fi-Mystery-Serie wahnsinnig erfolgreich, sodass sie sogar eine weitere Staffel spendiert bekam, obwohl sie eigentlich bereits abgesetzt war. Im deutschen Free-TV will die besagte Serie nun allerdings fast niemand sehen.

Was für eine wechselvolle Geschichte: Zunächst lief die Serie so gut, dass sie entgegen der Erwartungen doch noch verlängert wurde, nun läuft sie so schlecht, dass sie vorzeitig aus dem Programm genommen wird. TV-Sender Kabel Eins zieht jetzt die Konsequenzen aus den mageren Quoten und verkündet:Hat sich das Interesse an der einstigen Hype-Serie also so schnell erschöpft? Das ist möglich, vielleicht haben sie aber eben zu viele auch schon bei Netflix gestreamt – denn dort war „Manifest“ ein voller Erfol

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



Filmstarts / 🏆 7. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

In 3 Tagen startet die größte Sci-Fi-Serie, die Netflix je gedreht hatDiese Woche startet bei Netflix die neue Serie der Game of Thrones-Macher. Es handelt sich um ein episches Science-Fiction-Epos, basierend auf dem Auftakt der gefeierten Trisolaris-Trilogie.

Herkunft: moviepilot - 🏆 99. / 51 Weiterlesen »

Avatar: Der Cast der Serie schaut die eigenen Bewerbungsvideos und die Reaktionen sind Gold wertAvatar: The Last Airbender gibt euch jetzt einen etwas anderen Einblick in die Produktion. Hier seht ihr die Bewerbungsvideos des Casts, der direkt...

Herkunft: GameStar_de - 🏆 118. / 51 Weiterlesen »

Die Eisbären Berlin gleichen mit einem Sieg in Mannheim die Serie wieder ausWie bereits im ersten Play-off-Duell geraten die Berliner im ersten Drittel mit 0:2 in Rückstand. Ab dem zweiten Viertel aber drehen sie die Partie.

Herkunft: berlinerzeitung - 🏆 10. / 74 Weiterlesen »

NFL Free Agency: Super-Bowl-Sieger für die Buffalo Bills, Chubb-Ersatz für die BrownsJustin Fields folgt Russell Wilson zu den Pittsburgh Steelers. Der Quarterback bereitet sich im Fitnessstudio bereits fleißig auf die neue Saison vor.

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

Die neue Hit-Serie auf Netflix macht die beste Einstiegs-Szene eines Horrorfilms noch besserEine Szene in der neuen Netflix-Serie '3 Body Problem' erinnert MeinMMO-Autor Schuhmann an einen legendären Horrorfilm-Einstieg.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Das wusste die DDR über die Terroristen: die Stasi-Akte der RAF-RentnerNicht nur westdeutsche Behörden haben die Linksextremisten seit mehr als 30 Jahren im Visier, auch die Stasi in der DDR hatte Infos über Klette und Staub.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »