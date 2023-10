TuS Bövinghausen angelt sich vereinslosen Heller

Nutze kicker auf seinen digitalen Plattformen wie gewohnt mit Werbung und Tracking. Die Zustimmung kann jederzeit für die Zukunft widerrufen werden. Details zu Werbe- und Analyse-Trackern findest du in unsererWerbung und Tracking: Um dir relevante Inhalte und personalisierte Werbung anzubieten, setzen wir Cookies und andere Technologien ein. Damit messen wir, wie und womit du unsere Angebote nutzt. Diese Daten geben wir auch an Dritte weiter.

...Personalisierte Inhalte, Inhaltemessung, Erkenntnisse über Zielgruppen und Produktentwicklung ausspielen Inhalte können basierend auf einem Profil personalisiert werden. Es können Daten hinzugefügt werden, um Inhalte besser zu personalisieren. Die Leistung von Inhalten kann gemessen werden. Erkenntnisse über Zielgruppen, die die Anzeigen und Inhalte gesehen haben, können abgeleitet werden. Daten können verwendet werden, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern und Systeme und Software zu entwickeln.

Hinweis zur Verarbeitung deiner auf dieser Webseite erhobenen Daten in den USA: Wir weisen dich darauf hin, dass bezogen auf einzelne Cookies und Dienstleister eine Verarbeitung deiner Daten in den USA erfolgt. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. headtopics.com

Der TuS Bövinghausen hat einen Transferkracher gelandet und Ex-Bundesliga-Profi Marcel Heller verpflichtet. Der 37-jährige Angreifer war seit seinem Straelen-Aus vereinslos.Der TuS Bövinghausen will in die Regionalliga, hat nach schwankenden Leistungen aber bereits sechs Punkte Rückstand auf einen Aufstiegsplatz. Abgehakt hat der Klub aus dem Westen Dortmunds den Aufstieg aber längst nicht, was auch der nun erfolgte Transfer von Ex-Bundesliga-Profibelegen dürfte.

Sein Debüt im TuS-Trikot könnte der 123-malige Bundesliga-Spieler, der in seiner Karriere für Frankfurt, Duisburg, Dresden, Darmstadt, Augsburg und Paderborn auflief, bereits am Sonntag beim Auswärtsspiel in Gievenbeck feiern. headtopics.com

Weiterlesen:

kicker_BL »

SC St. Tönis ersetzt Thamm durch KastratiDie Oberliga Niederrhein bei kicker.de &11042; Alle Infos zur Oberliga Niederrhein &11042; Tabelle - Spieltag - News - Transfers - Vereine &11042; Hier Amateurfußball erleben Weiterlesen ⮕

Anklage gegen Straelen-Präsident Tecklenburg erhobenDie Oberliga Niederrhein bei kicker.de &11042; Alle Infos zur Oberliga Niederrhein &11042; Tabelle - Spieltag - News - Transfers - Vereine &11042; Hier Amateurfußball erleben Weiterlesen ⮕

Funsch tritt beim FV 04 Würzburg zurückDie Bayernliga Nord bei kicker.de &11042; Alle Infos zur Bayernliga Nord &11042; Tabelle - Spieltag - News - Transfers - Vereine &11042; Hier Amateurfußball erleben Weiterlesen ⮕

Bayern Hof: 'Es wird von Woche zu Woche besser'Die Bayernliga Nord bei kicker.de &11042; Alle Infos zur Bayernliga Nord &11042; Tabelle - Spieltag - News - Transfers - Vereine &11042; Hier Amateurfußball erleben Weiterlesen ⮕

Sabitzer mit Startelf-Comeback für Dortmund 'sehr zufrieden'Die Östereichischen Legionäre bei kicker.at &11042; Alle Österreichischen Legionäre aus den TOP-Ligen Europas &11042; News - Transfers - Hintergründe &11042; Hier Fußball erleben Weiterlesen ⮕

Neuer Fiat 600e (2023): Erster TestAktuelle Auto News bei kicker &11042; Die neuesten Fahrberichte - Ratgeber Tipps rund um Auto und Verkehr &11042; Hier informieren Weiterlesen ⮕