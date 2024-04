Turkiye Garanti Bankasi A.S.: Coupon Rate of Subordinated Debt Securities to Qualified Investors

Turkiye Garanti Bankasi A.S. ( TGBD ) belirli yatırımcılar a yönelik olarak ihraç edilen İkincil Sıra Borç Menkul Kıymetlerinin Kupon Oranı açıklandı. TRY 252,880,000 nominal değere sahip ve 3651 gün vadeli olan bu menkul kıymetlerin 3 aylık kupon ödemeleri BIST TLREF endeksine endeksli olarak gerçekleştirilecektir.

Kupon oranı %12,5565 olarak belirlenmiştir.

Turkiye Garanti Bankasi TGBD Ikincil Sıra Borç Menkul Kıymetleri Kupon Oranı Yatırımcılar

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



FN_Nachrichten / 🏆 88. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Turkiye Garanti Bankasi A.S.: Board of Directors resolution regarding the foreign debt instrument issue limitDJ Turkiye Garanti Bankasi A.S.: Board of Directors resolution regarding the foreign debt instrument issue limit Turkiye Garanti Bankasi A.S. (TGBD) Turkiye Garanti Bankasi A.S.: Board of Directors

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

MediaMarkt kontert Amazon: Coupon-Aktion lockt mit doppeltem RabattGIGA-Experte für Windows-Software und mobile Hardware.

Herkunft: Follow_the_G - 🏆 24. / 68 Weiterlesen »

MediaMarkt Newsletter-Gutschein wieder da: Kostenlos anmelden und 10 Euro Coupon geschenkt bekommenMit ein paar simplen Klicks könnt ihr euch beim Online-Shopping bei Media Markt zusätzlich 10 Euro Rabatt sichern. Wie das funktioniert, lest..

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »

nie günstiger! Alleskönner-Saugroboter Roborock S8 Pro Ultra mit Coupon bis 14.03.Nürnberg - Der Roborock S8 Pro Ultra saugt, wischt, entleert und reinigt sich selbst - und ist jetzt günstig wie nie zuvor erhältlich. Amazon bietet den Saugroboter mit Wischfunktion und Selbstreinigung mit Rabattcoupon 400 Euro günstiger an - nur bis 12.

Herkunft: nordbayern - 🏆 33. / 63 Weiterlesen »

Porsche-Feeling auf dem Bürostuhl! Neuer Alcantara-Gaming-Stuhl für 184,99€ mit Amazon-CouponNürnberg - In Homeoffice oder Gaming-Zimmer sitzen wie in einem Porsche. Dieser neue Bürostuhl sorgt mit seinem Alcantara-Stuff bei Amazon für Furore.

Herkunft: nordbayern - 🏆 33. / 63 Weiterlesen »

Wie in Porsche & Ferrari! Neuer Bürostuhl mit Alcantara - Gaming-Stuhl mit Coupon für 184,99€Nürnberg - In Homeoffice oder Gaming-Zimmer sitzen wie in einem Porsche. Dieser neue Bürostuhl sorgt mit seinem Alcantara-Stuff bei Amazon für Furore.

Herkunft: nordbayern - 🏆 33. / 63 Weiterlesen »