Türkischer Präsident fehlt beim Länderspiel gegen Deutschland

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan fehlt beim Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen sein Land. Politisch ist die Partie trotzdem. Von Marcus Bark, Berlin Hundertschaften der Polizei aus Mecklenburg-Vorpommern parken in der Scharnhorststraße, direkt vor dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Hausherr dort ist Robert Habeck, der Anfang des Monats viel beachtete Reden gehalten hat.

Die Botschaft seiner Worte: Die Hamas sei eine Terrororganisation, die 'im Grunde zerstört werden muss'. Die Hamas kämpfe für 'die Zerstörung Israels', nicht 'für einen palästinensischen Staat'. Auch und gerade die in Deutschland lebenden Muslime fordert Habeck auf, sich von der Hamas zu distanzieren. Im Invalidenpark auf der anderen Seite der Scharnhorststraße sind viele Demonstranten in die Flagge Palästinas gehüllt, viele tragen ein Palästinensertuch, viele haben Plakate gemalt. Ihre Botschaften, die sie im Chor schreien: 'Israel bombardiert, Deutschland finanziert.' Und: 'Lasst euch nicht belügen, lasst euch nicht betrügen





Nato-Generalsekretär sieht keine Probleme mit der Hamas in der Nähe von Präsident ErdoganDie meisten Nato-Staaten stehen an der Seite Israels im Krieg gegen die Hamas. Einer nimmt aber eine andere Haltung ein. Generalsekretär Stoltenberg sieht die Einheit des Bündnisses nicht gefährdet.

Herkunft: nwnews - 🏆 5. / 83,72 Weiterlesen »

