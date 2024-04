Türkische Wahlbehörde revidiert Entscheidung über prokurdischen Politiker

Nach Protesten gegen den Ausschluss eines prokurdischen Politikers von seinem Bürgermeisteramt hat die Oberste Wahlbehörde der Türkei die Entscheidung revidiert. Die Behörde habe dem Politiker der prokurdischen Partei Dem, Abdullah Zeydan, das Mandat für das Bürgermeisteramt im osttürkischen Van erteilt und damit dem Einspruch seiner Partei stattgegeben, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.

Zeydan war bei der türkischen Kommunalwahl in Van mit 55 Prozent zum Bürgermeister gewählt worden. Ihm wurde aber nach Angaben seiner Partei die Ernennungsurkunde verweigert. Die lokale Wahlbehörde habe ihre Entscheidung damit begründet, dass Zeydan vorbestraft sei und darum nicht hätte zur Wahl antreten dürfen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Die Wahlbehörde hatte Zeydan aber schon vor Wochen zu der Wahl als Kandidat zugelasse

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



nwnews / 🏆 22. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Kommunalwahl in der Türkei: Prokurdischer Politiker wird nach Protesten BürgermeisterIn der Türkei war ein prokurdischer Politiker trotz seines Wahlsiegs vom Bürgermeisteramt ausgeschlossen worden. Nun hat die Oberste Wahlbehörde ihre Entscheidung rückgängig gemacht.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Kommunalwahlen in der Türkei: Nach Protesten: Prokurdischer Politiker wird BürgermeisterIstanbul - Nach Protesten gegen den Ausschluss eines prokurdischen Politikers von seinem Bürgermeisteramt hat die Oberste Wahlbehörde der Türkei die

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

GZSZ-Vorschau (25.03.– 19.04.): Jonas und Flo nähern sich an – überdenkt er seine Entscheidung?In unserer GZSZ-Wochenvorschau verraten wir euch, was in den nächsten vier Wochen bei der Daily passiert.* Achtung, es folgen Spoiler!..

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »

GZSZ-Vorschau (25.03.– 18.04.): Jonas und Flo nähern sich an – überdenkt er seine Entscheidung?In unserer GZSZ-Wochenvorschau verraten wir euch, was in den nächsten vier Wochen bei der Daily passiert.* Achtung, es folgen Spoiler!..

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »

DFB: Nagelsmann begründet seine Entscheidung für Kai HavertzMit einer auf sieben Positionen veränderten Startelf geht Julian Nagelsmann ins EM-Jahr. Vor dem Frankreich-Spiel begründete der Bundestrainer seine personellen Entscheidungen.

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »

FC Bayern: So erklärt Aleksandar Pavlovic seine DFB-Entscheidung!Er ist die größte Überraschung im DFB-Kader von Julian Nagelsmann! In BILD spricht Aleksandar Pavlovic über seine Entscheidung für Deutschland.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »