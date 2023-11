Türkische Gemeinde in Bayern verurteilt Hamas-Angriff auf Israel

Als die Terrororganisation Hamas am 7. Oktober Israel angriff, reagierte die Türkische Gemeinde in Bayern schnell. Der Verband veröffentlicht eine Pressemitteilung, in der er den 'schrecklichen Angriff' verurteilt und deutlich macht, dass er bedingungslos an der Seite der jüdischen Gemeinden in Deutschland steht. Trotzdem bleibt der Umgang mit dem Nahostkonflikt für viele Türken im Freistaat ein viel diskutiertes Thema. Das liegt auch am türkischen Präsidenten Erdogan

. Der hatte die Terrororganisation Hamas vor einigen Tagen als 'Gruppe von Befreiern' bezeichnet. 'Auch hierzulande gibt es bestimmte radikale Strömungen, die die Hamas als Befreiungsorganisation sehen', sagt Vural Ünlü, Sprecher der Türkischen Gemeinde in Bayern. 'Aber das ist zum Glück nicht mehrheitsfähig.' Generell gebe es bei den Türken in Bayern nämlich keine weit verbreitete Hamas-Sympathie, stellt Ünlü klar. Allerdings nehme er durchaus eine 'Grundempathie' mit der palästinensischen Bevölkerung wahr. Der türkische Präsident hingegen macht inzwischen eindeutig klar, auf welcher Seite er im Nahostkonflikt steht. Dabei hatte er sich anfangs noch bemerkbar zurückgehalten. Nach dem Terroranschlag der Hamas auf Israel bot sich Erdogan als Vermittler an. Eine Rolle, mit der er schon im Ukraine-Krieg Erfolge vermelden konnte, und so sogar das Getreideabkommen zwischen den Kriegsparteien durchsetzte. Gerne hätte er so einen Erfolg im Nahostkonflikt wiederhol

