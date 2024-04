Turbulente Handelswoche für Bitcoin und Ether

Für die nach Marktgröße wichtigsten Krypto-Werte Bitcoin und Ether zeichnet sich weiterhin eine turbulente Handelswoche ab. Nach einer Erholungsbewegung bis auf rund 67.000 Dollar gab der Bitcoin am späten Montagabend seine jüngsten Gewinne bis auf runt 63.000 Dollar wieder ab. Für Ether geht es auf knapp unter 3.100 Dollar.

Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass Sie nicht riskieren, Ihr Geld zu verlieren und somit selbstbewusst und ohne Risiko verschiedene Märkte und Trading-Strategien ausprobieren können. IG auf Social Media folgen: Kostenfreie Webinare mit Salah Bouhmidi, Head of Markets: Salah Bouhmidi, als Head of Markets beim renommierten Online-Broker IG tätig, bietet eine Vielzahl von kostenlosen Webinaren und Analysen für Trader an.

Bitcoin Ether Krypto-Werte Handelswoche Naher Osten

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



FinanzenNet / 🏆 78. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bitcoin-Rally unaufhaltbar: Kryptowährung Bitcoin könnte noch vor dem Bitcoin-Halving ganz neue Höhen erreichen!Mit großer Spannung wird das Bitcoin-Halving erwartet, welches voraussichtlich Mitte April erfolgen dürfte. Ein Blick in die Entwicklung der Kryptowährung während vergangener Belohnungshalbierungen lässt derweil die Hoffnung keimen, der Bitcoin könne noch vor dem Halving einen neuen Höchststand erreichen.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Ethereum Network erreicht eine Million Validatoren und sichert 114 Milliarden Dollar an gestaketen EtherDas Ethereum-Netzwerk hat die Marke von einer Million Validatoren überschritten. 32 Millionen Ether im Wert von etwa 114 Milliarden Dollar wurden im Netzwerk gestaked.

Herkunft: de_cryptonews - 🏆 65. / 61 Weiterlesen »

So bewegen sich Bitcoin & Co. heuteBitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Dienstagnachmittag

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Regularien für Handel mit Bitcoin, Ether & Co.: SEC erteilt Vorschlag AbsageBereits 2022 schlug die Kryptobörse Coinbase vor, dass die US-Börsenaufsicht SEC ein Regelwerk für den Handel mit digitalen Vermögenswerten entwickeln soll. SEC-Chef Gary Gensler lehnte den Antrag jedoch ab. Das will der Handelsplatz jedoch nicht auf sich sitzen lassen.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Samstagnachmittag entwickelnBitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Samstagnachmittag

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Samstagnachmittag entwickelnBitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Samstagnachmittag

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »