Tuchels Zeit beim FC Bayern München

Beim FC Bayern München wartete direkt das Topspiel gegen Borussia Dortmund. Sein neuer Verein befand sich in Aufruhr. Gerade hatte man Julian Nagelsmann auf unschöne Art und Weise verabschiedet, es drohte eine fast schon historische titellose Saison. Der FC Bayern gewann in einem starken Spiel mit 4:2 - nur um wenige Tage später aus dem Pokal auszuscheiden

. Eine emotionale Achterbahnfahrt binnen weniger Tage, die mittlerweile wie eine Vorahnung wirkt, auf das, was Tuchel in seinen ersten sieben Monaten beim Rekordmeister erwarten sollte. Das Pokal-Aus beim 1. FC Saarbrücken kam unerwartet, in einer Phase, in der der FC Bayern endlich seine Form gefunden zu haben schien. Und in einer Situation, in der Tuchel dennoch ein wenig angezählt war in München. Trotz Siegesserien rumorte es beim Rekordmeister. Die vorab erwarteten Minibeben, wenn die charakter- und meinungsstarken Tuchel und Uli Hoeneß aufeinandertreffen, sie erfolgten in einer ziemlichen Regelmäßigkeit. Tuchel biss sich nicht auf die Zunge, als es um Wunschtransfers In der Folge wurde über Missmut bei den FC-Bayerns-Bossen gesprochen. Wohl auch, weil Tuchel sich mit seiner Kritik an die Führungsetage wendete - und damit nicht ganz Unrecht hatte. Zwar wurden diese Unstimmigkeiten im Verein stets ins Reich der Fabeln verwiesen, doch spätestens seit H. Dabei erinnert die Situation an Tuchels Zeit in Dortmun

:

