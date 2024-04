Tuchel erhält Gelbe Karte und droht Sperre

Mit hochrotem Kopf wütete Thomas Tuchel bei der Bayern -Pleite gegen Heidenheim an der Seitenlinie. Die Aktion zieht Konsequenzen nach sich. Die schwachen Leistungen seiner Spieler nicht kalt. Dies wurde beim Blick an den Spielfreldrand in Heidenheim deutlich. Einen Verein, der die erste Bundesliga-Saison seiner Vereinsgeschichte spielt. Dann brannten beim Bayern -Trainer jegliche Sicherungen durch.

Mit hochrotem Kopf sprang Tuchel von seiner Trainerbank auf und gestikulierte wild in Richtung Ersatz-Schiedsrichter Patrick Alt, der aufgrund Kreislaufbeschwerden von Hauptschiri Robert Schröder zur Halbzeit einspringen musste. Der Grund: Eine vermeintlich falsche Einwurf-Entscheidung. Schiedsrichter Alt zögerte nicht lange und zeigte Tuchel die Gelbe Karte. Eine mit Folgen, denn es ist bereits Tuchels vierte Verwarnung in dieser Saison. Das Regularium sieht vor: Trainer werden nach vier Gelben Karten für ein Spiel gesperrt. Spieler dagegen erst nach fün

Thomas Tuchel Bayern Heidenheim Gelbe Karte Sperre

