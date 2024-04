TSV Hannover-Burgdorf verliert Nord-Krimi gegen HSV Hamburg

Unter der Woche hatte die TSV Hannover-Burgdorf in Sävehof den Einzug in das Viertelfinale der European Handball League verpasst und am Freitag folgte in der Bundesliga ein Rückschlag im Kampf um die Qualifikation für die nächste Europa-Saison . Nach erfolgreicher Aufholjagd mussten sich die Recken in einem Nord-Krimi mit 25:26 gegen den HSV Hamburg geschlagen geben.

Sowohl die TSV Hannover-Burgdorf wie auch der HSV Hamburg starteten mit einer Serie an Fehlwürfen in das Freitagsspiel der Handball Bundesliga, die 7.764 Zuschauer in der ZAG Arena mussten lange auf den ersten Treffer der Partie warten. Unter anderem scheiterte Hamburgs Casper Mortensen mit einem Siebenmeter an TSV-Keeper Dario Quenstedt und auf der Gegenseite verbuchte auch Johannes Bitter die ersten Paraden - zudem landete ein Gegenstoß an der Latte. So dauerte es 5:33 Minuten bis Martin Hanne für die erste Veränderung auf der Anzeigetafel sorgt

