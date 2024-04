TSV Hannover-Burgdorf scheidet aus der European League aus

Die Handballer der TSV Hannover-Burgdorf sind aus der European League ausgeschieden. Nach dem 34:30 im Playoff-Hinspiel verlor der niedersächsische Bundesligist am Dienstagabend das Rückspiel beim schwedischen Vertreter IK Sävehof mit 25:34 (14:18). Bester Werfer der TSV war Uladsislau Kulesch mit sechs Treffern. Für die Schweden, die nun im Viertelfinale am 23. und 30. April auf die SG Flensburg-Handewitt treffen, waren Felix Möller und Gustaf Wedberg je siebenmal erfolgreich.

Sävehof ging mit viel Tempo in die Partie und führte bereits in der vierten Spielminute mit 3:0. Beim 17:13 (27.) hatten die Gastgeber den Rückstand aus dem Hinspiel ausgeglichen, beim 19:14 (32.) stand Sävehof das erste Mal virtuell in der Runde der besten acht Mannschaften

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



weserkurier / 🏆 55. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

TSV Hannover-Burgdorf - IK Sävehof : | Play-off | European League 2023/24Infos, Statistik und Bilanz zum Spiel TSV Hannover-Burgdorf - IK Sävehof

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »

'Heiße Phase' der European League: TSV Hannover-Burgdorf empfängt SävehofFür den niedersächsischen Handball-Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf geht es in der European League ab sofort um alles oder nichts. Im Hinspiel der Play-off-Runde ist am Dienstagabend (20.45 Uhr) IK Sävehof zu Gast. Für TSV-Spielmacher Jonathan Edvardsson hat beim schwedischen Club einst alles begonnen.

Herkunft: ndr - 🏆 68. / 61 Weiterlesen »

Handball European League: TSV Hannover-Burgdorf empfängt SävehofDie 'Recken' sind am Dienstag im Hinspiel der Play-off-Runde gegen den siebenmaligen schwedischen Meister gefordert.

Herkunft: sportschau - 🏆 4. / 86 Weiterlesen »

TSV Hannover-Burgdorf : | Play-off | European League 2023/24Infos, Statistik und Bilanz zum Spiel IK Sävehof - TSV Hannover-Burgdorf

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »

Handball-European-League: TSV Hannover-Burgdorf von Schweden erledigtDie TSV Hannover-Burgdorf aus der Handball-Bundesliga legte eine desaströse Leistung hin.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

TSV Hannover-Burgdorf feiert Pflichtsieg gegen Balingen-WeilstettenDie Handballer der TSV Hannover-Burgdorf haben zum Auftakt des 26. Bundesliga-Spieltags einen Pflichtsieg gegen Tabellenschlusslicht HBW Balingen-Weilstetten gefeiert. Nach anfänglichen Schwierigkeiten setzten sich die Niedersachsen mit 35:26 (13:10) gegen die Schwaben durch.

Herkunft: ndr - 🏆 68. / 61 Weiterlesen »