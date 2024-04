TSV Dannenberg verliert Kellerduell gegen TSV Fischerhude-Quelkhorn

Das wären wichtige Punkte gewesen: Für Patrick Schriefer reichte es nur für einen Kurzeinsatz: Bei der 2:3-Niederlage seines TSV Dannenberg musste der Mittelfeld-Akteur bereits nach drei Minuten verletzt ausgewechselt werden.Der TSV Dannenberg hat das Kellerduell in der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3 verloren. Beim Tabellen-15. TSV Fischerhude-Quelkhorn gab es für die Elf von Coach Klaus Otten eine 2:3 -Niederlage.

Zu diesem Zeitpunkt stand es bereits 1:1, nachdem der TSV Fischerhude in der 13. Minute durch Cilian Cordes in Führung gegangen war. Im Strafraum ließ Cordes erst zwei Dannenberger stehen und schloss dann aus elf Metern unhaltbar für Hahnenfeld ab."Das haben wir einfach nicht gut verteidigt", so Otten. Kevin Wagner glich nach 20 Minuten für den TSV Dannenberg aus, als er sich aus etwa 18 Metern ein Herz fasste und einfach mal abzog.

Für einen Lucky-Punch reichte es allerdings nicht mehr, obwohl sich der TSV Fischerhude in der 85. Minute selbst schwächte: Der erst in der 73. Minute eingewechselte Stephan van Freeden sah nach zwei rüden Fouls die Ampelkarte und erwies seiner Mannschaft so einen Bärendienst. Einen echten Nutzen daraus ziehen konnten die Dannenberger jedoch nicht.

TSV Dannenberg TSV Fischerhude-Quelkhorn Kellerduell Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3

