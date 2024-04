TSV Buchbach verpasst erneut Big Points

Neun Punkte aus sieben Spielen für ein Kellerkind sind eine ordentliche Bilanz, mit der man der Konkurrenz durchaus ansagen kann, dass man mithalten kann. Nur: Reicht das für den TSV Buchbach im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Regionalliga ? Beim 1:1 am Freitagabend (5. April) gegen SV Schalding-Heining haben die Rot-Weißen auf jeden Fall wieder, wie beim Remis gegen Bamberg, Big Points verpasst.

„Ich möchte einmal darüber schlafen, um beurteilen zu können, ob ich mit dem 1:1 zufrieden bin“, äußerte Schaldings Trainer Stefan Köck, dessen Team ja in einer weit komfortableren Lage ist und aktuell nur einen Punkt auf die gesicherte Zone gutmachen muss. Buchbachs Trainer Aleksandro Petrovic wertete das 1:1 zumindest als Teilerfolg, weil sein Team nach einem Rückstand zurückgekommen sei und im Rennen geblieben ist: „Wir wussten, dass der Weg weit ist, aber wir glauben weiter fest an den Klassenerhalt, wie auch schon im Winte

