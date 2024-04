TSV 1860 München besiegt Viktoria Köln mit 3:1

Am 32. Spiel tag der 3. Liga schlägt der TSV 1860 München den direkten Tabellennachbarn Viktoria Köln mit 3:1. Der Ticker des Spiel s zum Nachlesen.: Kuriose Szenen derzeit in München. Wegen technischen Problemen mit der Lautsprecheranlage können die Fans nicht ins Stadion . Das bestätigten die Löwen auch in den sozialen Medien. Der Anpfiff verschiebt sich deshalb um eine Stunde nach hinten auf 15 Uhr.

München – Ein punktloser März liegt hinter dem TSV 1860 München, die letzten vier Spiele gingen alle verloren. Nach dem zwischenzeitlichen Aufschwung nach der Ernennung von Argirios Giannikis zum Trainer sorgte die jüngste Pleitenserie für Ernüchterung. In den verbleibenden Spielen geht es nur noch darum, den Klassenerhalt zu sichern. Gegen die eine Position besser platzierten Kölner soll der erste Schritt gemacht werden. Lange Schlangen vor dem Einlass: Wegen Problemen mit der Lautsprecheranlage müssen die Fans lange vor dem Stadion warte

