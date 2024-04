Tsitsipas gewinnt zum dritten Mal das Masters in Monte Carlo

Nächster Sieg beim Lieblingsturnier: Der griechische Tennis profi Stefanos Tsitsipas hat zum dritten Mal nach 2021 und 2022 das Masters in Monte Carlo gewonnen. Der 25-Jährige schlug im Finale den Norweger Casper Ruud , der weiter auf seinen ersten Masters -Titel warten muss, deutlich mit 6:1, 6:4. Tsitsipas, der im Achtelfinale Olympiasieger Alexander Zverev und im Halbfinale Australia-Open-Sieger Jannik Sinner geschlagen hatte, ließ Ruud im ersten Satz keine Chance.

Im zweiten Durchgang ging es ausgeglichener zu, doch Tsitsipas verwandelte den ersten Matchball. Der griechische Sandplatzspezialist hatte im Anschluss an seinen letzten Monte-Carlo-Titel lange mit seiner Form zu kämpfen gehabt, präsentiert sich in diesem Jahr aber bislang stark. Ruud dagegen verpasste das Sieger-Preisgeld von knapp 920.000 Euro und den ersten größeren Titel seiner Karriere.

Tennis Stefanos Tsitsipas Masters Monte Carlo Casper Ruud

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



SkySportDE / 🏆 116. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Tennis: Zverev gegen Tsitsipas im TV und Live-Stream – Monte-Carlo Masters 2024Jetzt geht's auf Sand. So sehen Sie das Zverev-Achtelfinale in Monte Carlo im TV.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

Tennis Monte Carlo Rolex Masters: A. Zverev gegen S. Tsitsipas - Liveticker - AchtelfinaleLiveticker vom Spiel Alexander Zverev gegen Stefanos Tsitsipas vom 11.04.2024: heute live.

Herkunft: sportschau - 🏆 4. / 86 Weiterlesen »

Stefanos Tsitsipas live im Ticker | ATP Masters Monte Carlo, AchtelfinaleHolen Sie sich die neuesten Tennis Updates auf Eurosport. Verfolgen Sie Alexander Zverev - Stefanos Tsitsipas live am 11/04/2024. Ergebnisse, Statistiken und Kommentare in Echtzeit.

Herkunft: Eurosport_DE - 🏆 89. / 52 Weiterlesen »

Zverev scheitert an Tsitsipas bei ATP-Masters in Monte CarloAlexander Zverev hat das Viertelfinale des ATP-Masters in Monte Carlo trotz einer Aufholjagd verpasst und einen Dämpfer zum Start in die Sandplatz-Saison kassiert.

Herkunft: SkySportDE - 🏆 116. / 51 Weiterlesen »

Tennis Monte Carlo Rolex Masters: S. Tsitsipas gegen K. Khachanov - Liveticker - ViertelfinaleLiveticker vom Spiel Stefanos Tsitsipas gegen Karen Khachanov vom 12.04.2024: heute live.

Herkunft: sportschau - 🏆 4. / 86 Weiterlesen »

Masters Monte Carlo: Stefanos Tsitsipas schlägt Jannik Sinner im Halbfinale - Zverev-Bezwinger peilt dritten Titel anStefanos Tsitsipas hat beim Masters in Monte Carlo Australian-Open-Sieger Jannik Sinner aus dem Turnier geworfen und steht damit am Sonntag im Finale.

Herkunft: Eurosport_DE - 🏆 89. / 52 Weiterlesen »