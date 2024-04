Tsitsipas gewinnt das Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo

Der Grieche Stefanos Tsitsipas krönt eine perfekte Woche in Monte-Carlo mit dem Titel. Für die beiden Topfavoriten ist im Halbfinale Schluss.Der griechische Tennis profi Stefanos Tsitsipas hat das Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo gewonnen. Der 25-Jährige setzte sich im Finale gegen den Norweger Casper Ruud mit 6:1, 6:4 durch und feierte damit seinen dritten Titel bei der Sandplatzveranstaltung im Fürstentum nach 2021 und 2022.

Am Vortag hatten Tsitsipas und Ruud in ihren Halbfinals jeweils für Überraschungen gesorgt. Tsitsipas besiegte Australian-Open-Gewinner Jannik Sinner aus Italien mit 6:4, 3:6, 6:4. Ruud gewann gegen den 24-maligen Grand-Slam-Turniergewinner Novak Djokovic aus Serbien mit 6:4, 1:6, 6:4. „Das war Tennis auf dem höchsten Niveau, das ich in der Lage bin zu spielen“, hatte Tsitsipas nach seinem Sieg gegen Sinner gesagt. Der Italiener musste Mitte des zweiten Satzes medizinisch behandelt werden, ganz offensichtlich plagten ihn Krämpfe und Oberschenkelprobleme.

Djokovic beendete das Match gegen Ruud mit einem Doppelfehler - vielleicht halfen die Gebete des Norwegers mit. „Ich habe gebetet und gedacht: Nur einmal lass es einen Doppelfehler sein!“, verriet Ruud hinterher: „Irgendwas oder irgendwer hat da oben zugehört.“

Tsitsipas Tennis Monte-Carlo Masters-1000-Turnier Finale Casper Ruud

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



weserkurier / 🏆 55. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Tsitsipas gewinnt das Masters-1000-Turnier in Monte-CarloDer griechische Tennisprofi Stefanos Tsitsipas hat das Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo gewonnen. Im Finale setzte er sich gegen den Norweger Ruud durch und feierte seinen dritten Titel bei der Sandplatzveranstaltung.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Zverev scheitert im Achtelfinale des Masters-1000-Turniers in Monte-CarloDer Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev ist beim Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo bereits im Achtelfinale ausgeschieden. Trotz eines beachtlichen Comebacks im zweiten Satz verlor er gegen den griechischen Tennisstar Stefanos Tsitsipas.

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »

Tennis: Sinner und Djokovic im Halbfinale von Monte-Carlo rausMonte-Carlo - Die Tennisprofis Stefanos Tsitsipas und Casper Ruud spielen überraschend um den Sieg beim Masters-1000-Turnier in

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Grieche Tsitsipas gewinnt Turnier in Monte-CarloDer Grieche Stefanos Tsitsipas krönt eine perfekte Woche in Monte-Carlo mit dem Titel. Für die beiden Topfavoriten ist im Halbfinale Schluss.

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »

Golf: Masters-Turnier gestartet – es geht wieder um das grüne Sieger-Jackett!Über 18 Löcher in den Golf-Olymp. Das Masters-Turnier hat begonnen!

Herkunft: BILD_Sport - 🏆 43. / 63 Weiterlesen »

Das Monte Carlo Masters: Der große Check-up zum TurnierDas Monte Carlo Masters ist das älteste Sandplatzturnier der Welt. Sky Sport liefert den großen Check-up zum dritten ATP-Mastersturnier der Saison. Erfahren Sie mehr über die Favoriten und die Erwartungen an das Turnier.

Herkunft: SkySportDE - 🏆 116. / 51 Weiterlesen »