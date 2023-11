TSG Hoffenheim trifft auf SGS Essen

Wenn am 8. Spieltag die TSG Hoffenheim gegen die SGS Essen spielt, treffen die Tabellendritten und die Tabellenfünften aufeinander, Essen hat 11 Punkte auf dem Konto. Der Verein aus dem Ruhrgebiet ist in seiner 20. Bundesligasaison am Stück aktuell der einzige Verein ohne Anbindung an einen Lizenzklub in der Liga. So gut wie im Moment stand die SGS nach sieben Spieltagen lange nicht da: In der Saison 2019/20 waren es der vierte Tabellenplatz und 15 Punkte.

Von Annika Becker Am Ende jener Saison stand in der Bundesliga der fünfte Platz, während im Pokal das Finale gegen den VfL Wolfsburg erreicht wurde. Mit im Kader standen einige Nationalspielerinnen, die inzwischen bei größeren Vereinen unter Vertrag sind, wie Marina Hegering, Lena Oberdorf, Lea Schüller, Nicole Anyomi oder auch Jana Feldkamp, die mit Hoffenheim nun zum wiederholten Mal auf ihren Ex-Verein trifft. Bester Saisonstart seit vier Jahren Nur drei Spielerinnen im aktuellen Bundesligakader waren 2019/20 schon im Verei

:

TRANSFERMARKT: Grillitsch will bei der TSG Hoffenheim weiterhin in der Startelf stehenÖsterreichs Nationalspieler Florian Grillitsch hat sich für eine Rückkehr zur TSG auch mit Blick auf die Nationalmannschaft entschieden. Hier geht’s zu seinen Aussagen 🔽

Herkunft: Transfermarkt | Weiterlesen »

FOCUSONLİNE: Gastronomen müssen ab Januar 2024 höheren Steuersatz zahlenNach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts fehlen dem Bund 60 Milliarden Euro. Gastronomen dürfen ab Januar 2024 den niedrigen Steuersatz von sieben Prozent für Speisen nicht mehr berechnen. Der Steuersatz für frisch zubereitetes Essen in der Gastronomie steigt wieder auf 19 Prozent.

Herkunft: focusonline | Weiterlesen »

FOCUSONLİNE: Grüne und SPD wollen weiter machen – da sagt Lindner einen bemerkenswerten SatzNach dem Karlsruher Wumms – wie macht denn nun die Ampel weiter? Einstweilen wie bisher. Was gefährlich ist. Und, Überraschung: Haben wir etwa einen neuen Bundeskanzler?

Herkunft: focusonline | Weiterlesen »

DE_CRYPTONEWS: Dogecoin-Preis steigt um 17% und Dogecoin-Community plant, einen physischen Coin zum Mond zu schickenDer Dogecoin-Preis steigt in einem von der Community inspirierten Anstieg um 17% auf $0,089, während der neue Coin GROK eine Bewertung von $200 Millionen erreicht, bevor er durch Betrugsvorwürfe in die Knie gezwungen wird. Ein Plan der Dogecoin-Gemeinschaft, einen physischen Dogecoin zum Mond zu schicken, hat die Phantasie der Kryptowelt geweckt, nachdem ein X-Post das Datum des Raketenstarts bekannt gegeben hat.

Herkunft: de_cryptonews | Weiterlesen »

NWNEWS: Update: Gütersloher Bahnhof für einen Monat gesperrt - wie Pendler und Stadt reagierenDie Deutsche Bahn nimmt den Gütersloher Hauptbahnhof für einen Monat vom Netz. Grund sind Bauarbeiten. Ein Ersatzverkehr ist geplant.

Herkunft: nwnews | Weiterlesen »

INVESTİNGDE: Alibaba-Aktie vor Vorstellung der Quartalszahlen im MinusDie Alibaba-Aktie verzeichnete vor der Vorstellung der Quartalszahlen einen Rückgang von 1,7% auf 81,80 Hongkong-Dollar. Im bisherigen Jahresverlauf steht ein Minus von knapp 7% zu Buche. Der chinesische Konzern wird voraussichtlich einen Gewinn pro Aktie von 15,39 Yuan und einen Umsatz von 224,95 Milliarden Yuan (31 Milliarden Dollar) für das abgelaufene Quartal ausweisen. Ein solches Ergebnis würde ein Gewinn- und Umsatzwachstum für das Unternehmen bedeuten, das auf dem chinesischen Markt mit Herausforderungen konfrontiert ist.

Herkunft: InvestingDE | Weiterlesen »