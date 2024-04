Tschechien unterzeichnet Verträge über Lieferung von Artilleriegeschossen für die Ukraine

Tschechien unterzeichnet im Rahmen seiner Initiative Verträge über die Lieferung von 180.000 Artilleriegeschosse n für die Ukraine . Zudem arbeitet das Land an der Beschaffung von 300.000 weiteren Geschossen. Das berichtet der tschechische Ministerpräsident, Petr Fiala, in seiner Kolumne für die "Financial Times" vor seinem Besuch in Washington. Die Lage in der Ukraine sei kritisch.

In der Südkaukasusrepublik Georgien protestieren prowestliche Demonstranten erneut gegen ein als "russisch" kritisiertes Gesetz für mehr Kontrolle über die Zivilgesellschaft. Hunderte Menschen versammeln sich in der Hauptstadt Tiflis vor dem Parlament. Dort wird der Entwurf über das Gesetz zur Offenlegung ausländischer Finanzierungen bei Nichtregierungsorganisationen diskutiert.

+++ 11:41 Tschechischer Minister will für Ukraine gleiche militärische Unterstützung wie für Israel +++

