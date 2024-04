Tschechen retten Mann mit Messerstich im Rücken

Nachdem einem Tschechen im Erzgebirge ein Messer in den Rücken gerammt wurde, zögerten vier Landsmänner keine Sekunde: Sie rasten mit ihrem schwer verletzten Freund zur Feuerwehr und retteten ihm so das Leben. Was den Streit ausgelöst hatte, ist bislang unklar. Fest steht: Zeugen entdeckten das den 34-Jährigen mit einer Stichverletzung im Rücken. Die vier Tschechen reagierten sofort. Sie packten das Messer-Opfer auf den Rücksitz ihres Autos, rasten zur Feuerwache im nahen Grünstädtel.

Dort wurde der Schwerverletzte vor Ort erstversorgt. Anschließend wurde der 34-Jährige durch hinzugerufene Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm noch in der Nacht durch eine Not-OP das Leben gerettet. Die Polizei nahm derweil die Ermittlungen auf

Tschechen Messerstich Erzgebirge Rettung Feuerwehr

