Trump wegen gefälschter Geschäftsdokumente angeklagt

Trump ist angeklagt, Geschäftsdokumente gefälscht zu haben, weil er eine Schweigegeld zahlung von 130.000 Dollar an die frühere Pornodarstellerin Stormy Daniels geheim halten wollte. Stormy Daniels hatte nach eigener Schilderung eine Affäre mit Trump , was dieser bestreitet.. Die von Richter Juan Merchan einberufenen Bürgerinnen und Bürger müssen eine Reihe von Fragen beantworten, unter anderem dazu, ob sie rechtsextremen Gruppen angehören.

Schweigegelder sind in den USA zwar normalerweise nicht illegal. Doch die Anklage bezieht sich nicht auf das Schweigegeld an sich, sondern darauf, dass Trump die Zahlung in 34 Fällen per Fälschung von Geschäftsdokumenten getarnt haben soll. So seien für Trump „schädliche“ Informationen vor der Wählerschaft geheim gehalten worden, heißt es in der Anklageschrift.

