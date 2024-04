Trump vor Gericht: Erster Strafprozess gegen Ex-Präsident - Donald Trump nimmt am ersten Verhandlungstag im Strafgericht in Manhattan teil. - Foto: Angela Weiss/POOL AFP/AP

Erstmals in der Geschichte der Vereinigten Staaten hat ein Strafprozess gegen einen ehemaligen US-Präsidenten begonnen. Das zuständige Gericht eröffnete den Prozess gegen Donald Trump in Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin am Montag in New York. Die Staatsanwaltschaft legt Trump Fälschung von Geschäftsunterlagen zur Last. Trump hat auf nicht schuldig plädiert.

Trump saß in dunkelblauem Anzug und roter Krawatte auf der Anklagebank zwischen seinen Verteidigern, mit denen er sich immer wieder flüsternd beriet. Ansonsten verfolgte er die Vorgänge weitgehend ausdruckslos - abwechselnd zurückgelehnt mit fast geschlossenen Augen, auf den Tisch gestützt oder mit vor der Brust verschränkten Armen.

Hintergrund des Falls ist, dass Trump 2016 kurz vor seiner Wahl zum Präsidenten 130.000 US-Dollar Schweigegeld an die Pornodarstellerin Stormy Daniels zahlen ließ. Sie hatte behauptet, Sex mit ihm gehabt zu haben. Trump bestreitet eine Affäre, nicht aber, dass Geld geflossen ist. Schweigevereinbarungen zwischen zwei Parteien sind nicht grundsätzlich illegal.

Trump Gericht Strafprozess Ex-Präsident Schweigegeld Verurteilung

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



mz_de / 🏆 115. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Donald Trump vor Gericht: Erster Strafprozess gegen einen Ex-Präsidenten in der US-GeschichteErstmals in der US-Geschichte sitzt in einem Strafprozess ein Ex-Präsident auf der Anklagebank. In dem mit Spannung erwarteten Schweigegeld-Verfahren droht Trump bei Verurteilung sogar Gefängnis.

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »

Trump vor Gericht: Erster Strafprozess gegen Ex-Präsidenten startetTrump vor Gericht: Erster Strafprozess gegen Ex-Präsidenten startet

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Trump vor Gericht: Erster Strafprozess gegen Ex-Präsident startetTrump vor Gericht: Erster Strafprozess gegen Ex-Präsident startet

Herkunft: InvestingDE - 🏆 77. / 55 Weiterlesen »

Trump vor Gericht: Erster Strafprozess gegen Ex-Präsident startetNEW YORK (dpa-AFX) - Erstmals in der Geschichte der Vereinigten Staaten soll am Montag (15. April) in New York ein Strafprozess gegen einen früheren US-Präsidenten beginnen: Donald Trump ist in dem Verfahren

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Trump vor Gericht: Erster Strafprozess gegen Ex-Präsident startetErstmals in der US-Geschichte startet ein Strafprozess gegen einen Ex-Präsidenten. In dem Schweigegeld-Verfahren hat Donald Trump auf nicht schuldig plädiert. Bei einer Verurteilung droht Gefängnis.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Trump vor Gericht: Erster Strafprozess gegen Ex-Präsident startetErstmals in der US-Geschichte startet ein Strafprozess gegen einen Ex-Präsidenten. In dem Schweigegeld-Verfahren hat Donald Trump auf nicht schuldig plädiert. Bei einer Verurteilung droht Gefängnis.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »