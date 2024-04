Trump soll sich in Georgia für Wahlbetrug verantworten

Im US-Bundesstaat Georgia soll sich Donald Trump für mutmaßlichen Wahlbetrug verantworten. Seine Anwälte argumentierten unter anderem mit den Recht auf Redefreiheit dagegen. Das lässt der zuständige Richter nicht gelten. Im US-Bundesstaat Georgia hat einen Antrag des Ex-Präsidenten abgewiesen, das Verfahren aus verfassungsrechtlichen Gründen einzustellen.

Trumps Anwälte hatten argumentiert, in dem Fall greife der erste Zusatzartikel der amerikanischen Verfassung – dieser schützt in den USA unter anderem die Redefreiheit. Richter Scott McAfee wies diese Argumentation am Donnerstag jedoch zurück, wie US-Medien unter Berufung auf Gerichtsdokumente übereinstimmend berichteten. Demnach seinen Beschluss. Nur eine Jury könne darüber entscheiden, ob hinter den Äußerungen von Trump und den Mitangeklagten eine kriminelle Absicht gesteckt habe. Wegen ihrer Versuche angeklagt, den Ausgang der Präsidentenwahl 2020 in dem Bundesstaat umzukehren

Trump Georgia Wahlbetrug Anwälte Redefreiheit Verfahren Richter Jury Präsidentenwahl

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



sternde / 🏆 31. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Prozess um Wahlbetrug: Trump scheitert mit Antrag auf Verfahrenseinstellung in GeorgiaNach der verlorenen Wahl 2020 soll Donald Trump versucht haben, das Ergebnis zu ändern. Mehrere Beteiligte bekannten sich schuldig. Sein eigenes Verfahren hingegen wollte der Ex-Präsident mit fragwürdiger Begründung abwenden.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Donald Trump: Ken Block sollte für Trump den Wahlbetrug aufdeckenDer Datenanalyst Ken Block untersuchte Donald Trumps Vorwürfe der gestohlenen Wahl 2020. Ein stern-Gespräch über mangelnde Beweise und blinden Fanatismus.

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

USA: Erste Hinrichtung seit 2020 im Bundesstaat GeorgiaSeit Jahrhunderten gibt es die Todesstrafe in den Vereinigten Staaten. Immer wieder kochen Diskussionen um ihre Abschaffung hoch. Jetzt soll sie zum ersten Mal seit Jahren in Georgia angewendet werden. Die Einzelheiten des Falls.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Prozess gegen Ex-Präsident in Georgia: Trump-Chefanklägerin darf unter Auflagen im Amt bleibenEine Beziehung zu einem Ermittler hätte ihr zum Verhängnis werden können. Nun darf Fani Willis doch weitermachen – unter einer Bedingung.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Trump-Anklägerin darf Ermittlungen in Georgia weiterführenIn Georgia wird Ex-Präsident Trump versuchte Wahlfälschung vorgeworfen, doch die Schlagzeilen dominierte zuletzt die zuständige Staatsanwältin. Sie wird ...

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Verfahren in Georgia: Trump-Anklägerin darf weiter ermittelnDonald Trump wollte erreichen, dass sich die gegen ihn ermittelnde Bezirksstaatsanwältin Fani Willis aus dem Wahlmanipulationsverfahren zurückziehen muss – wegen einer Beziehung mit einem Kollegen. Der Antrag ist vor Gericht gescheitert.

Herkunft: SPIEGEL_Top - 🏆 98. / 51 Weiterlesen »