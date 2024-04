Trump scheitert mit dem Versuch, Anklagen abzuweisen

Trump ist mit dem Versuch gescheitert, zwei der gegen ihn erhobenen strafrechtlichen Anklage n abzuweisen. Ein Richter im Bundesstaat Georgia wies am Donnerstag den Antrag von Trump zurück, die dortige Anklage wegen mutmaßlicher Wahlmanipulation fallenzulassen. Ebenso lehnte eine Bundesrichterin in Florida ab, die Anklage gegen Trump wegen des Vorwurfs, geheime Regierungsdokumente in seine Privatresidenz genommen zu haben, aufzuheben. Insgesamt ist Trump in vier Fällen strafrechtlich angeklagt.

Er setzt in seinen rechtlichen Auseinandersetzungen auf eine Verzögerungstaktik, um mögliche Urteile bis nach der Präsidentschaftswahl im November hinauszuzögern. Es wird erwartet, dass er bei dieser Wahl erneut als Kandidat für die Republikaner antreten wird

