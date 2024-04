Trump scheitert mit Anträgen vor Gericht

Gleich zwei Anträge von Donald Trump wurden vor Gericht abgelehnt. Die Verzögerungstaktik des ehemaligen US-Präsidenten scheitert. Drohen ihm nun drei Prozesse mitten im Wahlkampf ?hinauszuzögern, scheinen nicht aufzugehen. Am Donnerstag (4. April) scheiterte der ehemalige republikanische Präsident der USA mit gleich zwei Anträge n vor Gericht . Trump hatte in Georgia und Florida bewirken wollen, dass Verfahren gegen ihn eingestellt werden.

ist der einzig übrig gebliebene Präsidentschaftskandidat der Republikaner für die im November anstehenden Wahlen. Doch während der Ex-Präsident in den Vereinigten Staaten Wahlkampf betreibt, laufenVerfahren wegen Wahlmanipulation: Trump scheitert in Georgia mit Redefreiheit-Verteidigung vor Gericht. Einen Wahlleiter aus Georgia soll er am Telefon aufgefordert haben, die für seinen Sieg in dem Südstaat nötigen 11.780 Wählerstimmen zu „finden

Donald Trump Gericht Anträge Verzögerungstaktik Wahlkampf Prozesse

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



WA_online / 🏆 103. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Trump scheitert mit Anträgen vor GerichtGleich zwei Anträge von Donald Trump wurden vor Gericht abgelehnt. Die Verzögerungstaktik des ehemaligen US-Präsidenten scheitert. Drohen ihm nun drei Prozesse mitten im Wahlkampf?

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Angebliche Orgien in Russland: Trump kassiert Niederlage vor GerichtDonald Trump gewinnt am Super Tuesday fast alle Vorwahlen der Republikaner. Zwar fehlen Donald Trump noch einige Stimmen bis zur Marke von 1215 Delegierten, doch die dürfte er spätestens aber in zwei Wochen haben, wenn unter anderem in Florida gewählt wird.

Herkunft: innsalzach24 - 🏆 70. / 59 Weiterlesen »

Angebliche Orgien in Russland: Trump kassiert Niederlage vor GerichtDonald Trump gewinnt am Super Tuesday fast alle Vorwahlen der Republikaner. Zwar fehlen Donald Trump noch einige Stimmen bis zur Marke von 1215 Delegierten, doch die dürfte er spätestens aber in zwei Wochen haben, wenn unter anderem in Florida gewählt wird.

Herkunft: innsalzach24 - 🏆 70. / 59 Weiterlesen »

Nach verlorenem Verleumdungsprozess: Trump hinterlegt Kaution von mehr als 90 Millionen Dollar beim GerichtEin New Yorker Gericht hält es für erwiesen, dass der Ex-US-Präsident die Autorin E. Jean Carroll sexuell missbraucht hat. Jetzt muss Trump eine Entschädigung bezahlen, geht aber gegen das Urteil in Berufung.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Angebliche Orgien in Russland: Trump kassiert Niederlage vor GerichtDonald Trump gewinnt am Super Tuesday fast alle Vorwahlen der Republikaner. Zwar fehlen Donald Trump noch einige Stimmen bis zur Marke von 1215 Delegierten, doch die dürfte er spätestens aber in zwei Wochen haben, wenn unter anderem in Florida gewählt wird.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Angebliche Orgien in Russland: Trump kassiert Niederlage vor GerichtDonald Trump gewinnt am Super Tuesday fast alle Vorwahlen der Republikaner. Zwar fehlen Donald Trump noch einige Stimmen bis zur Marke von 1215 Delegierten, doch die dürfte er spätestens aber in zwei Wochen haben, wenn unter anderem in Florida gewählt wird.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »