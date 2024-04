Trump Media: Verluste an der Börse

Kaum Nutzer und wenige Einnahmen: Bei Donald Trumps Social-Media-Plattform läuft es bescheiden. Das hat nun Auswirkungen an der Börse – und damit auch für Trump selbst.des ehemaligen US-Präsidenten nämlich dramatisch abgestürzt. Teilweise sackte der Kurs von Trump Media am Ostermontag (1. April) um mehr als ein Fünftel ab – von knapp 60 US-Dollar am Morgen auf letztlich 48,66 US-Dollar bei Börsenschluss am Nachmittag.

Das traf nicht nur zahlreiche Kleinanleger, sondern auch den mit Abstand größten Anteilseigner: Donald Trump. Laut einem Bericht des US-SendersMedienfirma von Donald Trump macht rund 58 Millionen US-Dollar Verlust Zuvor hatte die Trump Media & Technology Group (TMTG), Eigentümerin des Social-Media-Netzwerks Truth Social, schwache Finanzzahlen veröffentlicht. Wie das Unternehmen am Montag bekannt gab, hat Trump Media im vergangenen Jahr einen Verlust von rund 58 Millionen US-Dollar eingefahren und kaum Einnahmen erziel

