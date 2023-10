Trümmerteile drei Stockwerke hoch - Feuerwehr: "Wie Riesen-Mikado"Wie viele Menschen sind noch unter dem eigestürzten Gerüst begraben?

Auf einer Baustelle in der Hamburger HafenCity ist am Montagmorgen kurz nach neun Uhr ein Gerüst in einem Fahrstuhlschacht eingestürzt – vom achten Stock, aus mehr als 30 Metern, bis ins Untergeschoss. Vier Menschen sind dabei laut Feuerwehr gestorben. Ein weiterer ist lebensgefährlich verletzt worden. Der Bergungseinsatz wird noch mindestens bis in die frühen Abendstunden dauern.Die Lage vor Ort ist unübersichtlich.

Auch Hamburgs Innensenator Andy Grote nimmt öffentlich Anteil. Auf X, dem ehemaligen Twitter, schreibt er: „Ein großer Dank an alle Einsatzkräfte und Helfer, die seit Stunden alles tun, um die Verletzten des schrecklichen Arbeitsunfalls in der HafenCity schnell zu bergen. Mein Beileid und meine aufrichtige Anteilnahme gelten allen Angehörigen der Opfer.“Die Unfall-Ursache ist noch nicht bekannt. headtopics.com

Rechtsradikale besetzen geplante Flüchtlingsunterkunft in DresdenMehrere Rechtsradikale haben am Sonnabend eine geplante Flüchtlingsunterkunft im Dresdner Stadtteil Alttorna besetzt. Sie hatten sich Zutritt zu dem Gelände verschafft und waren so auf das Dach des Gebäudes gelangt. Die Polizei rückte mit mehreren Einsatzwagen an, räumte die Unterkunft aber vorerst nicht. Vor dem Gebäude schwenkten Demonstranten die Reichsflagge und die Fahne der „Freien Sachsen“. Der Einsatz dauert zur Stunde noch an. Die Polizei hat die Höhenretter der Feuerwehr angefordert, da noch immer Besetzer auf dem Dach sind. Auch die Verhandlungsgruppe des Landeskriminalamts ist vor Ort.Foto: Thomas Fischer Um das ehemalige Bürogebäude hatte es immer wieder Streit gegeben. Nachdem Anwohner verhindert hatten, das aus dem Haus ein Bordell wird, funktionierte die Stadt es zur Asylunterkunft um. Nach BILD-Informationen sollen dort am Montag die ersten Flüchtlinge einziehen. In Dresden hatte es schon den ganzen Samstag über Demonstrationen sogenannter Querdenker, Reichsbürger und von Anhänger der rechtsextremen Kleinstpartei „Freie Sachsen“ gegeben. Weiterlesen ⮕