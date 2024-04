True Lies - Action-Komödie mit Arnold Schwarzenegger und Jamie Lee Curtis

True Lies ist eine Action-Komödie mit Arnold Schwarzenegger und Jamie Lee Curtis. Während der Dreharbeiten des Films war Cameron nicht immer der netteste Regisseur und nannte Schwarzenegger Arnold Schwarzenegger spielt einen Vertreter, der eigentlich ein Geheimagent ist und seine wahre Identität vor einer Familie Geheim hält. Im Verlauf des Films bekommt es die Familie aber mit echten Terroristen zu tun. Die Action-Komödie bietet eine gute Balance zwischen Action und Comedy, was vor allem an der Chemie der beiden Hauptdarsteller liegt. Schwarzenegger war da schon für knallharte Action in Form von Conan der Barbar oder Terminator bekannt, aber eben auch für Komödien wie Twins oder Kindergarten Cop. Berichtet, erinnerte sich James Cameron an einen besonderen Tag zurück, bei dem ein Stunt mit Schwarzenegger schiefging.

