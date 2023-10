Trotz Sieg gegen Wolfsburg: Frings kritisiert Personal-Politik beim BVB

und die Nationalmannschaft", sagte Völler weiter.

"Hansi hat vor den letzten Länderspielen mit Niklas gesprochen und ihm die Nicht-Berücksichtigung vernünftig erklärt. Wir freuen uns, dass er nun genau die Reaktion gezeigt hat, die wir uns von ihm erhofft hatten. Jetzt muss er dranbleiben."

Spektakulärer Sieg für den FC Augsburg gegen WolfsburgDer neue Trainer Jess Thorup feiert eine leidenschaftliche Heimpremiere mit einem 3:2-Sieg gegen Wolfsburg. Niko Kovac ist sauer. Weiterlesen ⮕

FCA-Einzelkritik nach Wolfsburg-Sieg: Beste Note für Jeffrey GouweleeuwDank einer deutlichen Steigerung in der zweiten Hälfte gewinnt der FC Augsburg gegen den VfL Wolfsburg. Die Bewertung der FCA-Profis beim 3:2-Erfolg. Weiterlesen ⮕

Dardai unzufrieden trotz Sieg: Vier Baustellen im TeamNach dem 3:1 gegen Paderborn ist Pal Dardai mit dem Ergebnis zufrieden, aber nicht mit dem Spiel. Er spricht über Verletzungssorgen, Defensivverhalten, die Notwendigkeit der Konstanz und die fehlende Defensive Stärke des Teams. Weiterlesen ⮕

Hertha-Trainer Dardai unzufrieden trotz SiegHertha-Trainer Pal Dardai ist trotz des 3:1-Sieges gegen Paderborn nicht zufrieden. Verletzungssorgen und Defensivprobleme trüben die Freude. Dardai appelliert an die Konstanz seiner Spieler. Weiterlesen ⮕

Hamann kritisiert Bayern und Tuchel trotz SiegDer TV-Experte Dietmar Hamann hält trotz des 8:0-Sieges des FC Bayern gegen Darmstadt an seiner Kritik an den Münchnern und Trainer Thomas Tuchel fest. Er bezeichnet den Fußball der Bayern als nicht gut und äußert Zweifel an der Arbeit von Tuchel. Zudem kritisiert er den Umgang mit Nationalspieler Joshua Kimmich. Weiterlesen ⮕