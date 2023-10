Trotz langer Überzahl: SV Rödinghausen verpasst den Sieg in Lippstadt

Lippstadt. Auch im siebten Anlauf hat es für den SV Rödinghausen nicht zum ersten Auswärtssieg gereicht. Trotz langer Überzahl sprang am Freitagabend in der Liebelt-Arena gegen Gastgeber SV Lippstadt nur ein 0:0 heraus. „Unsere Mannschaft macht einen sehr guten Eindruck, sodass ich sicher bin, dass wir in Lippstadt bestehen können, um unseren ersten Auswärtssieg der Saison zu holen“, hatte Interimstrainer Jan Stromberg Selbstvertrauen ausgestrahlt.

). Und wiederum nur wenig später jubelten die Rödinghauser sogar, ehe Schiedsrichter Lukas Koch den Treffer von Thilo Töpken wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung zurücknahm. Rödinghausen jubelt schon Anschließend rührten die Hausherren Beton an, doch den Presslufthammer hatten die Rödinghauser zu Hause gelassen.

