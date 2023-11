Trotz Krieg und Terror: Jüdische Kulturtage zeigen Vielfalt jüdischen Lebens

Sie singt ein jiddisches Widerstandslied gegen die Nazis; es klingt rau, trotzig und dennoch lebensfroh. Aspekte wie diese gehören wie selbstverständlich zur Vielfalt jüdischer Kultur."Die Facetten zu zeigen, aus der Schublade rauszuspringen - das Beispiel Musik macht es sehr deutlich: Jüdische Musik ist nicht nur Klezmer, sondern wir haben Jazz, wir haben Folk, wir haben Ladino, israelische Lieder, aber auch Klezmer und Klassik.

Bei der koscheren Weinprobe in der Talmud-Tora-Schule kann man jüdische Kultur buchstäblich erschmecken. Ein Puppenmusical lädt Grundschulkinder auf eine Zeitreise nach Istanbul ein, internationalen Stars wie der jiddischen Troubadour Daniel Kahn oder Grammy-Gewinner Frank London treten auf: mehr als 40 Veranstaltungen an 30 Orten in der ganzen Stadt, fünf Wochen lang.

Angesprochen auf die Terrorattacken der Hamas, auf die Sicherheitslage, sagt Elisabeth Friedler: Das Programm wurde nicht geändert."Wir werden alles so stattfinden lassen wie geplant, vielleicht müssen wir flexibel reagieren auf die eine oder andere Sache, dass wir vielleicht einen Tanzworkshop ausfallen lassen, weil es doch für die Teamleiter zu schwierig wird, aber ansonsten wirkt sich das nicht auf die Kunst und Kultur aus.

