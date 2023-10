Trotz Hoffnungsträger Pfitzner: Braunschweig verliert gegen Düsseldorf

Rückkehrer Ermin Bicakcic hatte sich nur zwei Tage nach seiner Verpflichtung auf die Bank gesetzt - und kam zu einem ersten Kurzeinsatz. Neben Pfitzner waren auch Präsidentin Nicole Kumpis und ihr Vorstandskollege Benjamin Kessel ganz dicht an die Mannschaft gerückt. Eintracht bei der Eintracht - in einer ganz schwierigen Phase. Am Montag hattenach nur einem Sieg aus den ersten zehn Saisonspielen seinen Hut nehmen müssen.

Und die Fortuna zeigte am Freitagabend im Eintracht Stadion, dass sie nicht von ungefähr ein Wörtchen im Kampf um die Aufstiegsplätze mitredet. Das Team von Coach Daniel Thioune war die klar bessere Mannschaft. Ihre Überlegenheit verdeutlichen noch drei weitere Tore, die wegen Abseits aberkannt wurden. Die Braunschweiger müssen hoffen, dass Bicakcic, der seit dem Sommer ohne Verein gewesen war, schnell fit wird und der Abwehr Stabilität verleihen kann.

Aber schon in der zwölften Minute war erneut die komplette BTSV-Defensive indisponiert. Nach einer Ecke konnte Jordy de Wijs mühelos per Kopf verlängern, vor dem Tor musste Christos Tzolis nur noch den Fuß hinhalten - 1:0 für die Gäste. Nur zwei Zeigerumdrehungen später steckte Tzolis auf Vermeij durch und diesmal zeigte Fortunas Mittelstürmer keine Nerven - 2:0.Schütteln und weiter - die"Löwen" wehrten sich. headtopics.com

Pfitzner wechselte zur Pause zweimal - und tatsächlich ging ein Ruck durchs Team. Florian Krüger und Joker Johan Gomez hätten bei einer Doppelchance verkürzen können (55.). Danach wurde noch ein weiteres Tzolis-Tor wegen Abseits aberkannt (57.). Und dann war es soweit: Jan-Hendrik Marx und Maurice Multhaup spielten Krüger frei, der nur noch einzuschieben brauchte - 1:2 (59.).Hoffnung für Braunschweig? Nur für fünf Minuten.

Tief in der neunminütigen Nachspielzeit traf Tanaka dann noch zum 4:1-Endstand. Während Düsseldorf zumindest bis zu den weiteren Spielen die Tabellenführung übernommen hat, hockt Braunschweig weiter im Tabellenkeller. Und nach dem achten sieglosen Spiel hintereinander könnte der Abstand ans rettende Ufer weiter wachsen. Sieben Zähler sind es aktuell auf Rang 15 - bei gerade einmal fünf bisher geholten.R.-T. Hoffmann - Marx, Behrendt, Kurucay (83. headtopics.com

