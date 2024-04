Trotz - Die verschiedenen Facetten des Trotzes

Diesen Satz hat jeder schon einmal gehört: „Sei doch nicht so trotzig!“ Doch warum eigentlich nicht? Im Buch „Trotz“ beschäftigt sich Ronja von Rönne mit den verschiedenen Facetten von Trotz.Trotz – was ist das überhaupt? Es ist eine alltägliche Reaktion auf etwas, mit dem man nicht einverstanden ist. Im Buch beleuchtet Ronja von Rönne Trotz aus unterschiedlichen Perspektiven . Der berühmte Schriftsteller Karl May sagte zum Beispiel: „Der größte Feind des Menschen ist der Trotz.

“ Und in der Bibel wird der Trotz sogar mit Frevel gleichgesetzt. Aber ist Trotz wirklich so schlimm?Die US-amerikanische Bürgerrechtlerin Rosa Parks blieb eines Tages einfach trotzig im Bus sitzen, statt aufzustehen. Sie inspirierte damit die afroamerikanische Bürgerrechtsbewegung und wurde eine Vorreiterin beim Kampf gegen die Rassentrennung. Dass heute im Bus alle freie Platzwahl haben, haben wir auch Rosa Parks’ Trotz zu verdanke

