Trotz DFB-Torfestivals gegen Wales: Gute Stimmung allein wird für Olympia nicht reichen

Natürlich war es wieder Lea Schüller, die bei der interimsmäßigen Rückkehr von Horst Hrubesch auf die Trainerbank der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen für den ersten Treffer auf deutscher Seite sorgte.Aktuelle Nachrichten, Hintergründe und Analysen direkt auf Ihr Smartphone. Dazu die digitale Zeitung. Hier gratis herunterladen.

Trotzdem wirkte Hrubesch nicht gerade zufrieden, nachdem Schüller eine Flanke von Sarai Linder zum 1:0 für Deutschland verwandelt hatte. Und seine Miene hellte sich erst ganz spät auf.endete, offenbarten sich Probleme, die schon bei der WM unter Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg erkennbar gewesen waren. Darüber kann auch das Endergebnis nicht hinwegtäuschen.

Dass Deutschland am Ende zu fünf Toren kam, lag überwiegend an der schwachen Abwehr von Wales, die vor allem in den Schlussminuten, in denen Deutschland drei Treffer erzielte, zusätzlich nachließ.Auf deutscher Seite war das Spiel in der Offensive erneut recht eindimensional. Wie bereits in den vergangenen Spielen in der Nations League lief viel über Flanken, meist von Giulia Gwinn oder Svenja Huth. headtopics.com

Zudem leistete sich das deutsche Team Aussetzer in der Resteverteidigung und Unkonzentriertheiten im Zweikampfverhalten, was den zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer von Wales ermöglichte und das Spiel unnötig spannend machte.Dass das Ergebnis zwar hoch ausfiel, sich trotzdem aber nicht ganz so viel zum Positiven veränderte, lag daran, dass Hrubesch eben vieles beim Alten ließ.

Zwar gab Hrubesch mal formstarken Spielerinnen wie Laura Freigang oder Sarai Linder Einsatzzeit, eine neue Spielidee war aber nicht ersichtlich.Und allein mit guter Stimmung, die Hrubesch überwiegend verbreiten soll, bekommt man eben nicht das heiß ersehnte Olympiaticket, das bei einem Erreichen des Finals in der headtopics.com

Weiterlesen:

Tagesspiegel »

Neustart gegen Wales: DFB-Frauen wollen befreit aufspielen und punktenDie deutschen Fußballerinnen wollen am liebsten einfach nur Fußball spielen. Ein Trainer wie Horst Hrubesch kommt da gerade recht. Vor allem, weil dringend Siege in der Nations League gebraucht werden. Weiterlesen ⮕

Nations League: Alexandra Popp fällt aus - DFB-Frauen gegen Wales vor Pflichtaufgabe unter besonderen UmständenFür die DFB-Frauen geht es in der Nations League um die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024. Mit Wales wartet nun eine eigentlich nicht allzu große Hürde - doch die Umstände sind herausfordernd. Weiterlesen ⮕

Alexandra Popp fehlt DFB-Frauen gegen Wales und IslandDie deutschen Fußballerinnen müssen in den anstehenden Nations-League-Spielen ohne Kapitänin Alexandra Popp auskommen. Weiterlesen ⮕

DFB-Frauen: Hrubesch muss gegen Wales auf verletzte Popp verzichtenDer Interims-Coach der DFB-Frauen will mit Lockerheit und Leichtigkeit in das wichtige Nations-League-Spiele gegen Wales und gehen. Einfach wird das aber nicht. Auch, weil ausgerechnet die Kapitänin fehlt. Weiterlesen ⮕

Hrubeschs Rückkehr glückt: DFB-Frauen siegen gegen WalesBeim Comeback von Horst Hrubesch als Interims-Bundestrainer feiern die deutschen Fußballerinnen in der Nations League einen klaren Sieg gegen Wales. ... Weiterlesen ⮕

Nations League: DFB-Frauen gewinnen bei Hrubeschs Rückkehr gegen Wales​Beim Comeback von Horst Hrubesch als Interims-Bundestrainer feiern die deutschen Fußballerinnen in der Nations League einen klaren Sieg gegen Wales. Popp-Ersatz Schüller gelingen zwei Kopfballtore. Weiterlesen ⮕