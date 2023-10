Trotz amputierter Hände und Füße: Roman Kostomarow schwimmt

(46) lag quasi schon im Sterben. Doch der ehemalige Olympiasieger im Eiskunstlauf gab nicht auf und kämpfte sich zurück ins Leben. Dennoch mussten ihm Hände und Füße amputiert werden. Inzwischen macht der Sportler auch eine Reha, um wiederjetzt nämlich einen Clip, wie er eine Runde mit seinen Prothesen durchs Wasser zieht."So was in der Art. Es ist mein Leben!", schreibt der Familienvater zu der Aufnahme.

Auch seine Fans sind von dieser Leistung mehr als beeindruckt."Ich würde mich nicht wundern, wenn dieser Mann irgendwann skatet! Nur Bewunderung und Freude", mutmaßt ein User unter dem Video.

