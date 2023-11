Trost nach Trennung?: Sophie Turner küsst millionenschweren Adeligen

Auf den Fotos stehen Turner und Pearson eng beieinander und tauschen vor einem schwarzen Auto leidenschaftliche Küsse aus. Beide tragen dunkle Mäntel und eine Sonnenbrille, Turner hat zudem eine rote Cap auf. Beide äußerten sich bislang nicht zu den Fotos oder ihrer vermeintlichen Liebschaft. Später sollen sich beide im Stade de France wieder getroffen haben, wo Sophie Turner im Rahmen einer Louis-Vuitton-Kampagne den Rugby-Weltcup-Pokal enthüllen durfte.

Es folgte zeitnah ein Sorgerechtsstreit um die beiden gemeinsamen Töchter, die dreijährige Willa und die ein Jahr alte Delphine. Dort ist es Mitte Oktober aber zu einer vorläufigen Einigung gekommen.

