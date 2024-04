Trikot-Aufregung beim DFB: Design-Fauxpas bei EM 2024

Schon wieder Trikot-Aufregung beim DFB! Beim Design des Trikots für die EM 2024 ist den Verantwortlichen ein schwerer Design-Fauxpas unterlaufen. Es geht um die Rückennummern, mit denen die Shirts beflockt werden. Genauer gesagt um die Schriftart. Die Zahl 4 sieht im kantigen Design fast wie ein S aus. Adidas reagiert auf Rückennummer-Fauxpas Das wird vor allem bei der Nummer 44 zum großen Problem. Sie erinnert stark an die SS-Rune, das Symbol der nationalsozialistischen Schutzstaffel.

Das Symbol ist in Deutschland als verfassungsfeindliches Propagandamittel verboten. Die Nummer 44 wird bei der EM zwar nicht vergeben, doch wie auch bei Bundesliga-Trikots können Fans beim Kauf des Leibchens der Nationalmannschaft auch eine persönliche Beflockung auswählen – mit eigenem Namen und eigener Nummer. Zunächst reagierte Ausrüster Adidas auf einen Hinweis des Journalisten Tobias Huch, dem die fragwürdige Typografie aufgefallen wa

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



express24 / 🏆 16. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Elterngeld-Kürzung 2024: Einkommensgrenze sinkt ab April 2024 deutlichAb April 2024 werden weniger Eltern in Deutschland Anspruch auf Elterngeld nach der Geburt ihres Kindes haben. Wer betroffen ist und worum es geht, lesen Sie in diesem Artikel.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Palmsonntag 2024: Datum, Bräuche & BedeutungPalmsonntag 2024 ▶ Wann ist der Palmsonntag 2024 ✓ Alle Infos zu Datum & Termin ✓ Bräuche, Bedeutung und Sprüche ✓.

Herkunft: nordbayern - 🏆 33. / 63 Weiterlesen »

Exporte in Nicht-EU-Staaten im Februar 2024: voraussichtlich +0,3 % zum Januar 2024WIESBADEN (ots) - Exporte in Drittstaaten (kalender- und saisonbereinigte Warenausfuhren), Februar 202459,4 Milliarden Euro+0,3 % zum Vormonat-4,5 % zum VorjahresmonatExporte in Drittstaaten (Originalwerte

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

DCP 2024: E-Sportlerin oder Twitch-Streamer – Wer wird Spieler*in des Jahres 2024?Der Deutsche Computerspielpreis (DCP) 2024 wird am 18. April verliehen. 5 Gamer und Gamerinnen haben die Chance, Spieler*in des Jahres zu werden.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Christian Hahn ist Mediapersönlichkeit 2024 | Special | Deutscher Mediapreis 2024Zum zweiten Mal in Folge hat die Jury des Deutschen Mediapreises die Omnicom Media Group als Mediaagentur des Jahres ausgezeichnet.

Herkunft: wuv - 🏆 85. / 53 Weiterlesen »

Das sind die Sieger des Deutschen Mediapreises 2024 | Special | Deutscher Mediapreis 2024Alle ausgezeichneten Kampagnen, die Mediapersönlichkeit und die Mediaagentur des Jahres.

Herkunft: wuv - 🏆 85. / 53 Weiterlesen »