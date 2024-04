Trigema-Affe wird aus Werbespot verschwinden

Der Werbespot mit dem Trigema-Affen ist Kult. Ex-Geschäftsführer Wolfgang Grupp war bis jetzt immer an der Seite des Schimpansen zu sehen – wird jedoch bald aus dem Spot verschwinden, wie Grupp Junior jetzt verriet. Seit 1990 sind der Ex-Chef des schwäbischen Textilunternehmens und sein Maskottchen unzertrennlich. Für viele ARD-Zuschauer gehörten die beiden lange zu einer Konstante kurz vor der Tagesschau.

Wie der Sohn und Nachfolger des scheidenden Patriarchen verriet, soll der beliebte Werbecharakter – aus dem Kult-TV-Spot verschwinden. „Ich glaube, dass es wichtig ist, den Wandel der Zeit mitzugehen – ob in der eigenen Arbeitswelt oder auch nach außen hin“, erklärt Grupp Junior gegenüber dem. Dass sein Vater aus der Trigema-Werbung gestrichen wird, sei „eine Veränderung, die leider kommen muss“. Fest stehe hingegen: „Der Affe wird bleiben.“-Mediathek verfügbar. Das Interesse am Leben des millionenschweren Unternehmers scheint auch nach seinem Ausscheiden bei Trigema ungebroche

