Triebwerke der A320-Neo-Familie müssen zur Wartung

Es ist eine nie dagewesene Belastungsprobe für Fluggesellschaften und Wartung sbetriebe: Mindestens 1300 "Pratt & Whitney"- Triebwerke der neuesten Generation, die vor allem an Flugzeugen vom Typ Airbus A320 und A321 Neo hängen, müssen in den kommenden Monaten zu langwierigen Wartung sarbeiten in die Werkstatt. In der Folge sind Fluggesellschaften weltweit gezwungen, ihre Flugpläne zusammenzustreichen, ältere Flugzeuge länger in der Flotte zu behalten oder Kapazitäten extern hinzuleasen.

Doch welche Airlines sind von den Groundings am stärksten betroffen – und wie kam es eigentlich dazu, dass plötzlich so viele Triebwerke in die Werkstätten zurückgerufen werden müssen? Eine Spurensuche.Interessanterweise haben die Probleme, die aktuell die Triebwerke der Typenreihe PW1100G und damit vor allem Airbus -Maschinen der A320 -Neo-Familie betreffen, gar nicht mit den modernen Getriebefan-Motoren angefangen. Stattdessen begann die Geschichte um die wohl größte Rückrufaktion der Luftfahrt geschichte mit einem Airbus A321-200 der Vietnam Airline





Weiterlesen: AİRLİNERS_DE » Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen.

:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

BR24: Neue Wasserstofftherme im Heizungskeller der Familie SchartelDie neue Wasserstofftherme im Heizungskeller der Familie Schartel unterscheidet sich optisch kaum von einer konventionellen Erdgasheizung. Die Schartels nehmen an einem bundesweit einzigartigen Modellprojekt namens "" teil. Wasserstoff kommt dabei durch bestehende Erdgasleitungen direkt in den Haushalt. Dass da etwas explodieren könnte? "Keine Bedenken", sagt Christina Schartel.

Herkunft: BR24 | Weiterlesen »

BOERSENZEİTUNG: Emirates-Präsident Clark verdirbt Airbus die Partystimmung in DubaiNach dem Ausscheiden von Akbar Al Baker an der Spitze von Qatar Airways gibt es andere Airlines-Chefs, die Airbus zu Beginn der Luftfahrtmesse in Dubai die Partystimmung verdorben haben. qatarairways Airbus AirbusPRESS DubaiAirshow

Herkunft: boersenzeitung | Weiterlesen »

ZDFNEO: Doppelhaushälfte: Eine Comedy-Serie über zwei Familien im GrünenEine Berliner Familie zieht in eine Doppelhaushälfte im Grünen. Die Bewohner der anderen Hälfte sind skeptisch, ob die Neuen sich ordentlich integrieren können. Tracy ist Deutsche mit vietnamesischen Wurzeln und ist unter beengten Umständen in einer Platte am Stadtrand von Potsdam aufgewachsen. Andi sieht sich selbst als klassischen Wendeverlierer und Pechvogel. Die Comedy-Serie 'Doppelhaushälfte' erzählt von den Herausforderungen und Konflikten, die die beiden Familien miteinander erleben.

Herkunft: ZDFneo | Weiterlesen »

BR24: Wasserstofftherme im Heizungskeller: Modellprojekt in HohenwartDie neue Wasserstofftherme im Heizungskeller der Familie Schartel unterscheidet sich optisch kaum von einer konventionellen Erdgasheizung. Die Schartels nehmen an einem bundesweit einzigartigen Modellprojekt namens "" teil. Wasserstoff kommt dabei durch bestehende Erdgasleitungen direkt in den Haushalt. Dass da etwas explodieren könnte? "Keine Bedenken", sagt Christina Schartel.

Herkunft: BR24 | Weiterlesen »

BOERSENZEİTUNG: Thomas Bauer legt Aufgabe als Aufsichtsratsvorsitzender der Bauer AG niederThomas Bauer hört wegen "unterschiedlicher Auffassungen zur Ausrichtung des Unternehmens" als Aufsichtsratschef auf. Die Familie Bauer zieht sich seit drei Jahren schrittweise aus dem Unternehmen zurück.

Herkunft: boersenzeitung | Weiterlesen »

ZDFHEUTE: Ramsan Kadyrow und seine Söhne regieren die Kaukasus-Region brutal und ohne Einmischung aus MoskauWieso Putin seinen "Bluthund" und dessen Familie gewähren lässt. Es ist ein Prozess, der selbst für russische Verhältnisse auffallend viele Regeln bricht: In Grosny, der Hauptstadt Tschetscheniens, steht ein junger Mann vor Gericht.

Herkunft: ZDFheute | Weiterlesen »