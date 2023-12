Trennung zwischen Steffen Baumgart und dem 1. FC Köln

Nach einer wilden Liebesbeziehung trennen sich Steffen Baumgart und der 1. FC Köln. Verantwortung hat der Trainer nur zum Teil: Das Präsidium schwelgt in großen Plänen, Sportdirektor Keller holte die nötigen Spieler nicht. Nun ist auch die Transfersperre bestätigt. Die Zukunft des FC sieht düster aus. In seinem wohl letzten Interview als Trainer des 1. FC Köln klangen die Worte Steffen Baumgarts wie immer.

Aber ihr Inhalt verriet einiges über das Innenleben des Mannes, der einer schon totgesagten Mannschaft in den ersten beiden Jahren furioses Leben eingehaucht hatte und die nun zurück in den tristen, fast schon üblichen Abstiegskampf gefallen ist. "Köln ist mein Verein", sagte Baumgart. Eine möglicherweise finale Liebeserklärung des knurrigen früheren Stürmers, der sonst immer nur betonte, wie sehr ihm der Hamburger SV und Union Berlin am Herzen liegen. Nun hat der Abstiegskonkurrent aus der Hauptstadt ihm den finalen Stich verpasst. Viel versuchte sein Team in der ersten Halbzeit an der Alten Försterei, aber selbst gegen eine desolate Heimmannschaft war der FC zu harmlo





