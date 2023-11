Trennung von Wagenknecht: Linken-Mitglieder in Brandenburg uneinig

Noch keinen Monat ist es her, dass Sahra Wagenknecht offiziell die Gründung einer eigenen Partei ankündigte. Mit der Trennung gehen Linken-Mitglieder in Brandenburg unterschiedlich um. Klar ist: Überwunden ist sie noch nicht.Wer wissen will, wo die Trennung von Wagenknecht und der Linken am schmerzhaftesten ist, muss in die Bundestagsfraktion schauen.

Der Brandenburger Bundestagsabgeordnete Christian Görke will zwar den Blick nach vorn richten, aber für die Arbeit der Linken im Bundestag sieht das, was da kommt, erstmal trübe aus: Die Fraktion wird, alle Angestellten der Fraktion werden entlassen. "Ich habe politisch schon viel erlebt, aber das ist besonders einschneidend", so Görke.Es wäre falsch, die Wagenknecht-Partei schon dafür zu feiern, die AfD zu dezimieren. Sie zieht Lehren aus dem Aufstieg der AfD, und könnte sich neben ihr als starke Fundamentalopposition einrichten, etwa in Brandenbur

:

AİRLİNERS_DE: Mitglieder der Bundesregierung fliegen oft mit der Flugbereitschaft der BundeswehrMitglieder der Bundesregierung nutzen die Flugbereitschaft der Bundeswehr für offizielle Missionen und benötigen daher keine Vielfliegerprogramme der Airlines.

Herkunft: airliners_de | Weiterlesen »

KİCKER_BL: Dirk Zingler nimmt Stellung zur Trennung von Trainer Urs FischerDirk Zingler hat am Mittwochnachmittag im Rahmen einer Pressekonferenz Stellung zur Trennung von Trainer Urs Fischer genommen. Der Präsident des 1. FC Union Berlin hat dabei die Schwere der Entscheidung nochmal hervorgehoben.

Herkunft: kicker_BL | Weiterlesen »

RPONLİNE: Linksfraktion im Bundestag beschließt die eigene AuflösungEs ist ein historischer Tag für die Linke im Bundestag, im negativen Sinne. Nach dem Bruch mit Sahra Wagenknecht hat die Fraktion ihre eigene Auflösung beschlossen, ab 6. Dezember soll der Prozess beginnen. Die Zukunft der etwas mehr als 100 Fraktionsmitarbeiter ist offen. Und auch, ob der beschworene Neuanfang der Linken gelingt.

Herkunft: rponline | Weiterlesen »

RBB24: Linksfraktion im Bundestag will sich im Dezember auflösenNach 18 Jahren ist Schluss: Die Linksfraktion, als hoffnungsvoller Bund von PDS und WASG gestartet, zerlegt sich wieder. Die Linke dürfte als parlamentarische Gruppe weitermachen - genauso wie die Konkurrenz vom 'Bündnis Sahra Wagenknecht '.

Herkunft: rbb24 | Weiterlesen »

ZDF: Linksfraktion löst sich auf: Was passiert mit den Mitarbeitern und Abgeordneten?Die Linksfraktion wird sich zum 6. Dezember auflösen. Wie geht es jetzt weiter für Mitarbeiter und Abgeordnete? Nach dem Parteiaustritt von Sahra Wagenknecht und ihren Mitstreitern hat die Linksfraktion im Bundestag ihr eigenes Ende beschlossen. Ein tiefer Einschnitt für die Linkspartei.

Herkunft: ZDF | Weiterlesen »

AKTİONAER: Bitcoin & Co: Keine Krypto-Party nach US-InflationsdatenTrotz positiver US-Inflationsdaten bleibt die Reaktion auf dem Kryptomarkt verhalten. Bitcoin und viele Altcoins verzeichnen moderate Verluste.

Herkunft: aktionaer | Weiterlesen »