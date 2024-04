Treffen für Lehrer zur Gründung einer neuen Oberschule in Blumenthal

Die neue Oberschule in Blumenthal ist noch nicht gebaut, da gab es schon ein Treffen für Eltern – dem nun eines für Lehrer folgt. Sie könnten zum Gründungsteam gehören. Wenn ein schneller Wechsel möglich ist.Vor Monaten hat Claudius Leykauff einen Elternabend für eine Schule organisiert, die noch gar nicht gebaut ist – nun will er Pädagogen für ein Kollegium gewinnen, das bisher aus einer einzigen Person besteht: seiner.

Nach Leykauffs Rechnung wollen neun Frauen und Männer zu dem Treffen am Mittwoch kommen, starten soll die Oberschule imihm zufolge mit sieben Lehrern. Der Schulplaner sagt, dass zu den Interessenten auch junge Leute gehören, die mit der Ausbildung noch nicht fertig sind – und fertige Lehrer, die erst im nächsten Jahr zur Verfügung stehen.

Dass die Resonanz größer ist, als andere geglaubt haben, erklärt sich Leykauff mit den Werbeflyern, die er überall verteilt hat. Mit dem Anreiz, beim Start einer neuen Schule dabei zu sein und sie mitgestalten zu können. Und damit, dass manche Lehrer gerne in dem Stadtteil unterrichten, in dem sie auch wohnen. Drei der Frauen und Männer, mit denen er sich jetzt trifft, kommen aus Blumenthal, arbeiten aber momentan woanders. Auch Leykauff ist Blumenthaler.

Mehrere Jahre lang soll es die Interimslösung geben – und die Zahl der Klassen in dieser Zeit ständig steigen. Und mit ihr die der Lehrer. Darum will Leykauff schon jetzt auch mit Pädagogen sprechen, die erst später bereitstehen. Und immer wieder zu Treffen einladen, bei denen sich Lehrer vorstellen können. Am Ende soll es nämlich um 600 Schüler gehen, die an der Oberschule unterrichtet werden. Dann aber nicht mehr in einem Mobil-, sondern einem Neubau.

Auch wenn die Schule in einem Übergangsgebäude startet – ein Millionenprojekt ist sie von Anfang an. Nach Angaben von Liegenschaftsverwalter Immobilien Bremen sind für Mobilbau plus Miete der Module 7,7 Millionen Euro einkalkuliert. Leykauff rechnet damit, dass die Fundamentarbeiten für die einzelnen Elemente in den nächsten Wochen beginnen. Und dass dann auch der Schulhof gestaltet wird.

